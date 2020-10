Tiyatro Ak'la Kara sezonu açıyor

Kadıköy'de bulunan Tiyatro Ak'la Kara sezonu pandemi önlemleriyle açıyor. 16 Ekim Cuma günü 'Döktür Bi Şekspir' adlı oyunuyla COVİD-19 tedbirleri kapsamında sezona başlayacak olan Ak’la Kara koltuklardan başlayarak tüm havalandırma sistemini yeniledi. 160 kişilik koltuk kapasitesi 100 kişiye düşüren tiyatro Vip salon olarak ikişer kişilik kanapelerde bir metre koltuk mesafesiyle güven içinde oyun izlenmesini sağlıyor.

Tiyatronun kurucu ortaklarından Savaş Özdural alınan önlemlerle ilgili, “Pandemi döneminde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen şimdi yeni normalde hem bizim hem seyircilerimizin sağlığını düşünerek tüm tedbirleri alarak perde açıyoruz. Tüm koltuklarımız değişti ikişer kişilik kanepelerde sadece kendi yakınınızla oturuyorsunuz ve 1 metre mesafeyle diğer seyircilerimizle hiçbir temasınız olmuyor artık salonumuz daha az seyircili fakat yeni normal anlamında maksimum güvenli bir konsepte. Tüm havalandırma sistemimiz değişti son teknoloji temiz hava akışıyla seyircilerimize taptaze bir hava sunuyoruz içeride oyun boyunca sadece dışarıdan gelen temiz hava olacak. Salonumuz her gün oyundan önce ve sonra profesyonel bir sistemde dezenfekte ediliyor, tüm ekibimizin rutin sağlık kontrolleri yapıldı. Fuayede alınan her şey tek kullanımlık ve gözünüzün gördüğü her yere sensörlü dezenfektan makineleri kondu, sosyal mesafe uyarılarını da her yerde görebilecek ve duyabileceksiniz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık seyircilerimiz de bizi özlediyse bekliyoruz’’ dedi.

Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu ve Fatih Gülnar'ın rol aldığı 'Döktür Bi Şekspir', Shakespeare’in 37 oyunundan bölümler içeren 75 dakika ve tek perdelik bir oyun. Oyunu 16 ve 17 Ekim'de saat 20.30'da Kadıköy Bahariye'de bulunan Tiyatro Ak'la Kara sahnesinde izleyebilirsiniz.