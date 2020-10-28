Tersaneden heykel çıktı

Dünyanın hâlâ kullanımda olan en eski tersanesi olarak bilinen Haliç Tersanesi son günlerde sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür AŞ. ve Şehir Hatları ortaklığında ortaya çıkan ‘Tersane- Amire’de Çağdaş Sanat’ etkinliğinde yedi heykeltıraş tersane ustalarıyla birlikte büyük ölçekli heykeller üretiyor. Küratörlüğünü heykeltıraş Kemal Tufan’ın üstlendiği etkinlik için 12 Ekim’de Haliç Tersanesi’nde çalışmaya başlayan yedi sanatçı ve tersane işçileri yoğun bir üretim maratonuna girdi.

Bugün tamamlanan etkinlik kapsamında ortaya çıkan yedi büyük ölçekli heykel projenin sonunda İstanbul’un farklı noktalarına yerleştirilerek kalıcı yerlerini bulacak. Çalışma sırasında ziyaret ettiğimiz Haliç Tersanesi’nde heykeltıraşlar Sevgi Karay, Ayla Turan, Kadriye İnal, Bülent Çınar, İlker Yardımcı ve Bahadır Çolak ve tersane işçileri eserlerini tamamlamak için hummalı bir çalışma içerisindeydi. Küratör Kemal Tufan projenin tasarım aşamasında da yer almış ve bir heykele imza atmış.

Kemal Tufan

KÜLTÜR MİRASINA KATKI

Kemal Tufan, “Haliç Tersanesi çok etkileyici bir alan. Eserleri, tersanelerde de kullanılan ana malzeme olan paslanmaz çeliklerden, demirlerden oluşturduk. Bu eserler yüzlerce yıl kalacak ve İstanbul’un kültür mirasına katkı sunacak” diyor. Pandemi yüzünden bu etkinliğe yabancı sanatçı davet edilemediğini ekleyen Tufan, önümüzdeki günlerde İBB yetkililerinin ve sanatçıların bir araya gelerek heykellerin yerleştirileceği yerlerin neresi olacağına hep birlikte karar vereceklerini söyledi.