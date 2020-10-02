Tepegöz’ün filmi Moskova’da ana yarışmada

Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi ‘Gölgeler İçinde’, dünya prömiyerini 42. Moskova Film Festivali’nde 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek ve Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy gibi usta yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı ana bölümde yarışacak.

Türkiye prömiyerini Moskova’dan bir gün sonra 6 Ekim Salı günü 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak filmin başrolünü ‘Homeland’, ‘Prison Break’, ‘Aladdin’ gibi uluslararası projelerde rol alan Numan Acar üstleniyor. Acar’a filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor. Distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki film, ilkel bir teknolojiyle yönetilen fabrika bölgesinde işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor.

Yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği ‘Gölgeler İçinde’nin çekimleri Gürcistan’da bir maden kasabasında gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve birçok farklı ülkeden ekibin bir arada çalıştığı filmin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan yaparken, Greg Dombrowski müziklerine imza attı.

Antalya’dan hemen sonra festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam edecek ‘Gölgeler İçinde’in fragmanı da yayımlandı.

‘Gölgeler İçinde’nin fragmanını izlemek için tıklayın...