Tek günlük festival: ‘Bir Arada Caz’

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Farklı kültürlerin, farklı sesleri ve yorumlarının yer alacağı, dopdolu bir programla bu yıl karşımıza çıkan ‘Bir Arada Caz’, müzikseverlere şehrin tam da merkezinde tek günlük bir festival deneyimi sunacak.

Caz standartlarından Latin, Balkan ve etnik caza geniş bir yelpazede farklı türlerin bir arada yer alacağı dört ayrı performanstan oluşan ‘Bir Arada Caz’da cazın yıldızlarından oluşan kadrosuyla Şenova Ülker Band feat Sibel Köse & Erdem Özkan, Türkiye’de Latin cazın önemli isimlerinden Emir Ersoy, performanslar öncesi ve aralarında DJ setiyle Kaan Düzarat, Kolektif İstanbul ve Manuş-u Ala sahnede olacak. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek festivalde, performanslar için iki ayrı sahne kullanılacak.

‘Bir Arada Caz’ 10 Ekim Pazar günü Maximum Uniq Açıkhava’da.

Biletlerde İş Bankası kartlarına %10 indirim imkanı sunulacak.

BİR ARADA CAZ PROGRAMI

16:00 - Kapı Açılış

16:30-17:00 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

17:00-17:45 - Manuş-u Âlâ - Bahçe Fuaye Sahne

18:00-18:45 - Kolektif İstanbul - Bahçe Fuaye Sahne

18:45 - 19:15 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

19:15- 20:15 - Şenova Ülker Band feat. Sibel Köse, Erdem Özkan & Önder Focan - Ana Sahne

20:15 - 20:45 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

20:45-21:45 - Emir Ersoy Project - Ana Sahne