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Tek günlük festival: ‘Bir Arada Caz’

#Bir Arada Caz#Şenova Ülker#Sibel Köse
Tek günlük festival: ‘Bir Arada Caz’

BKM ve Duende yapımıyla düzenlenen tek günlük festival ‘Bir Arada Caz’, 10 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da. Etkinlikte Kolektif İstanbul, Şenova Ülker Band feat. Sibel Köse, Erdem Özkan & Önder Focan, Emir Ersoy Project, Kaan Düzarat DJ Set ve Manuş-u Âlâ sahneye çıkacak.

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Farklı kültürlerin, farklı sesleri ve yorumlarının yer alacağı, dopdolu bir programla bu yıl karşımıza çıkan ‘Bir Arada Caz’, müzikseverlere şehrin tam da merkezinde tek günlük bir festival deneyimi sunacak.
Caz standartlarından Latin, Balkan ve etnik caza geniş bir yelpazede farklı türlerin bir arada yer alacağı dört ayrı performanstan oluşan ‘Bir Arada Caz’da cazın yıldızlarından oluşan kadrosuyla Şenova Ülker Band feat Sibel Köse & Erdem Özkan, Türkiye’de Latin cazın önemli isimlerinden Emir Ersoy, performanslar öncesi ve aralarında DJ setiyle Kaan Düzarat, Kolektif İstanbul ve Manuş-u Ala sahnede olacak. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek festivalde, performanslar için iki ayrı sahne kullanılacak.
‘Bir Arada Caz’ 10 Ekim Pazar günü Maximum Uniq Açıkhava’da.
Biletlerde İş Bankası kartlarına %10 indirim imkanı sunulacak.

BİR ARADA CAZ PROGRAMI
16:00 - Kapı Açılış
16:30-17:00 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye
17:00-17:45 - Manuş-u Âlâ - Bahçe Fuaye Sahne
18:00-18:45 - Kolektif İstanbul - Bahçe Fuaye Sahne
18:45 - 19:15 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye
19:15- 20:15 - Şenova Ülker Band feat. Sibel Köse, Erdem Özkan & Önder Focan - Ana Sahne
20:15 - 20:45 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye
20:45-21:45 - Emir Ersoy Project - Ana Sahne

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#Bir Arada Caz#Şenova Ülker#Sibel Köse