TBMM’nin 100. yılına özel kitap

Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları’ kitabı, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılında İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurlarla buluştu.

Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, 23 Nisan 1920’deki Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasıyla başlayan kitap, Atatürk’ün 1 Kasım 1938’de yaptığı konuşmayla sona eriyor. Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı, günümüze de ışık tutan konuşmalarını eksiksiz olarak sunan kitap, Cumhuriyet tarihiyle ilgili önemli bir kaynak.

‘Atatürk’ün Meclis Konuşmaları’ kitabında yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı.