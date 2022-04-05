Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Kerr'i seyirciyle buluşuyor

#Kerr#Film#Tayfun Pirselimoğlu
Tayfun Pirselimoğlunun Kerri seyirciyle buluşuyor

Dünya prömiyerini Varşova Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan, Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı ‘Kerr’, İstanbul Film Festivali’nden hemen sonra 22 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun yeni filmi ‘Kerr’ 41. İstanbul Film Festivali’nde yarıştıktan sonra 22 Nisan’da vizyonda sinemaseverlerle buluşacak. Film, İstanbul prömiyerini festivalin Ulusal Yarışma bölümünde 18 Nisan Pazartesi akşamı Atlas Sineması’nda gerçekleştirecek.
Dünya prömiyerini 37. Uluslararası Varşova Film Festivali’nde gerçekleştiren ‘Kerr’, Türkiye prömiyerini yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film bölümünden ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Müzik’ ve ‘Film-Yön En İyi Yönetmen’ ödülleriyle dönmüştü.

Tayfun Pirselimoğlunun Kerri seyirciyle buluşuyor

Tayfun Pirselimoğlu

Tuhaf bir kasabadaki tren istasyonunda işlenen cinayetin tek tanığı olan Can’ın kendini çıkılmaz bir cehennemin içinde bulmasıyla yaşananların absürt ve alegorik bir dille anlatıldığı ‘Kerr’in başrollerinde Erdem Şenocak ve Jale Arıkan yer alırken, onlara Rıza Akın, Ali Seçkiner, Gafur Uzuner, Melih Düzenli, Sinan Bengier ve Mutallip Müjdeci eşlik ediyor.
Yapımcılığını Gataki Film tarafından Vildan Erşen’in gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Creative Europe Media, Eurimages, Greek Film Center ve CNC tarafından desteklendi. Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un yaptığı ‘Kerr’in müziklerini Nikos Kypourgos, kurgusunu Ali Aga, sanat yönetmenliğini ise Natali Yeres üstlendi. Türkiye-Yunanistan-Fransa ortak yapımı ‘Kerr’ 22 Nisan’da Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek.
Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Kerr’ başlıklı kişisel resim sergisi de 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Istanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluşacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerr#Film#Tayfun Pirselimoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna