Tarihi şatodan grafiti sanatçılarına davet var

Fransa’nın Marsilya kentinde bulunan Forbin Kalesi, bütün duvarlarını grafitiyle doldurmak istiyor. İç kısmında yüz yirmiden fazla grafiti sergilenen kalede genel olarak 1980 ve 1990 yıllarında yapılan eserler bulunuyor. Kalede Dondi White ve Futura 2000 gibi ünlü sanatçıların eserlerini görmek mümkün. Dünyanın en önemli koleksiyoncularından olan Caroline Pozzo di Borgo konu hakkında ”Yeni dönem grafiti sanatını ve New York’un 1980-1990’lı yıllardaki kenar mahalle kültürünü göstermeye çalışıyoruz. Bu kalede bir sürü grafiti ustasının eserleri var. Ayrıca bu grafitilerin büyük bir çoğunluğu, herhangi bir hazırlık yapılmadan çizilmiş eserler. Bu durum da eserleri çok değerli kılıyor.”

Uzun süre boyunca zengin ailelere ve ünlü politikacılara ev sahipliği yapmış olan şato günümüzde bir sokak sanatı olarak ortaya çıkan grafiti eserlerine ev sahipliği yapıyor.





Kalenin temelleri 15. yüzyılda Provence bölgesinde yaşayan zengin bir aile tarafından atılmış. Kalede yaşayanlar arasında 11. Louis’nin başdanışmanı Palamède de Forbin ile 18. yüzyılda Bangkok valiliği yapmış olan Claude de Forbin gibi isimler yer alıyor.

(Le Figaro'dan çeviren Ömer Tülünay)

