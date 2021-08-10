Tarihi ikonalar evine dönüyor
Gökçeada’nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki Panayiya Kimisis Kilisesi’nin de aralarında bulunduğu tarihi kiliselerden çalındığı tespit edilen kültür varlıkları, 2007 yılında Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan bir operasyonda ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütüldü. Ele geçirilen kültür varlıkları ise yed-i emin olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce takip edildi ve mahkeme kararının kesinleştiği bilgisine ulaşıldı.
TROYA MÜZESİ’NDE TÖREN
Teslimi sağlanacak 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi’nde tören düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılacağı teslim töreni bugün saat 15.00’de yapılacak Tarihî kiliselerden çalınan kültür varlıkları ait oldukları yerlerde korunacak.