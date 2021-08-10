Tarihi ikonalar evine dönüyor

Olaya ilişkin soruşturma Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütüldü. Ele geçirilen kültür varlıkları ise yed-i emin olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce takip edildi ve mahkeme kararının kesinleştiği bilgisine ulaşıldı.

TROYA MÜZESİ’NDE TÖREN

Teslimi sağlanacak 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi’nde tören düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılacağı teslim töreni bugün saat 15.00’de yapılacak Tarihî kiliselerden çalınan kültür varlıkları ait oldukları yerlerde korunacak.