Tanrıça ‘Kybele’ evinde

Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele’nin 1700 yıllık heykeli, Amerika’dan Türkiye’ye getirildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından basına gösterilen heykel, bir süre İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek, daha sonra Afyonkarahisar’a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

‘KOVALIK ESERLERİYLE BENZERLİĞİ TESPİT EDİLDİ’

Kybele heykelinin Türkiye’ye getiriliş sürecini anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016 yılında Roma Dönemine ait bir Kybele heykelini yurtdışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları Sayın Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Sayın Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar’da, 1964 yılında bulunmuş olan ve hâlihazırda Afyonkarahisar Müzesi’nde sergilenen ‘Kovalık Eserleri’yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir. Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve New York Başkonsolosluğumuzun yoğun çalışmalarıyla Kybele heykelinin iadesi konusundaki karşı iddialarımız tüm makamlara iletilmiştir. Heykelin ülkemize ait olduğunu ispatlamaya yönelik Bakanlığımız uzmanlarının yerinde yaptığı incelemelere ve raporlamalarına ek olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları da çok ciddi katkı sunmuşlardır” dedi.

‘TÜRKİYE’YE AİT OLDUĞU KANITLANDI’

Bakan Ersoy, Kybele Heykeli’nin Türkiye’ye ait olduğu her açıdan kanıtlandığını belirterek, “Bilimsel kanıtlar, eserin ortaya çıkarıldığı yıllarda bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri ve Afyonkarahisar’daki kaçakçılık olaylarına ilişkin belgeler, Kybele heykelinin Türkiye’ye ait olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca heykelin ortaya çıkarıldığı yıllarda Afyonkarahisar Müzesi Müdürü olarak görev yapmış olan, merhum Hasan Tahsin Uçankuş’un kişisel arşivinden elde edilen belgeler de tanık ifadelerinin tutarlılığını göstermiştir. Tüm bu ortak çalışma ve çabaların neticesinde, eseri elinde bulunduran kişi heykeli Türkiye’ye iade etmeyi kabul etmiş, süreç sulh yoluyla tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.