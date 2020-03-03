MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTango Bardo Türkiye’de
GeriKitap Sanat Tango Bardo Türkiye’de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 03.03.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Tango Bardo Türkiye’de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tango Bardo Türkiye’de
Abone Olgoogle-news

Nuevo Tango’nun orkestrası Tango Bardo, ilk defa konser vermek üzere Türkiye’ye geliyor.

Buenos Aires’li müzisyenlerin oluşturduğu yeni nesil tango gösterilerinin ve Mundial (Dünya Şampiyonası) yarışmacı koreografilerinin popüler orkestrası olan Tango Bardo, Türkiye’de ilk defa konser verecek.
Sevilen tango eserlerini ritmik ve kendilerine has süslemelerle sunan orkestra, 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde çıkacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle