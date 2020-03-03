Buenos Aires’li müzisyenlerin oluşturduğu yeni nesil tango gösterilerinin ve Mundial (Dünya Şampiyonası) yarışmacı koreografilerinin popüler orkestrası olan Tango Bardo, Türkiye’de ilk defa konser verecek.

Sevilen tango eserlerini ritmik ve kendilerine has süslemelerle sunan orkestra, 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde çıkacak.