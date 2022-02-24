Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Süleyman Doğru'nun

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Talât Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, çevirmen Süleyman Doğru'ya verildi. Seçici Kurul, 20 bin TL tutarındaki para ödülünün, Mario Vargas Llosa’nın 1981 tarihli çetrefilli, çok katmanlı tarihi romanı 'Dünya Sonu Savaşı’nı Türkçeleştirmekteki sabrı ve yaratıcılığı sebebiyle Süleyman Doğru’ya verilmesine karar verildi.



ORİJİNALE SADIK VE YARATICI...

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Süleyman Doğru, yer ve kişi isimlerini Portekizce vererek kitapta yansımasını bulan kültürel bir ayrışmaya yerinde bir çözüm bulmuş, diyalogları ve tasvirleri çevirirken hem orijinal metne sadık kalıp hem yaratıcı olmayı başarmıştır. Sözcük seçimleri, şiirsellik, ima ve mecaz gibi unsurların hakkını vermiş, Vargas Llosa’nın diline ve üslubuna, tasvir ettiği dünyanın kültürüne hâkim bir çevirmen olarak yazarın kullandığı dille uyumlu bir ritim tutturmuştur. Doğru, bu girift metindeki Hıristiyanlıkla ilgili kavramları ve terimleri Türkçeye taşımaktaki başarısıyla da övgüyü hak etmektedir. Bütün bu

becerileriyle, teknik ve estetik açıdan İspanyolcadan Türkçeye çevrilen roman külliyatına benzersiz bir

katkı sunmuştur.”

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmek amacıyla, 2015’te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü daha önce Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel

Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler ve Erdem Kurtuldu’ya sunulmuştu.



ELLİYE YAKIN ESERİ DİLİMİZE KAZANDIRDI

Çevirmen Süleyman Doğru 9 Nisan 19692da Keşan’da doğdu. 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden,

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Institut

Catholique de Paris’te Kütüphanecilik ve Dokümantasyon formasyonu aldı. Evli ve bir çocuk babası

olan Süleyman Doğru aralarında Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Montaigne, Carlos

Fuentes, Eduardo Galeano’nun da bulunduğu İspanyolca ve Fransızca edebiyatın önde gelen

yazarlarının elliye yakın eserini dilimize kazandırmıştır.