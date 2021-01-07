Stephen King’in son kitabı ‘Enstitü’ Türkçede

‘Yeşil Yol’, ‘Hayvan Mezarlığı’, ‘Mahşer’, ‘O’, ‘Kara Kule’ sergisi’ ve ‘Yabancı’ gibi kitaplarıyla tanınan korku gerilim edebiyatının efsane ismi Stephen King’in yeni romanı ‘Enstitü’ (The Institute) 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor! Türkçede Doğanay Banu Pinter çevirisiyle Altın Kitaplar’dan yayımlanacak ‘Enstitü’, Goodreads Awards 2019 En İyi Korku Kitabı ödülünü kazanmıştı.

‘Enstitü’, üzerlerinde deneyler yapılıp sonrasında acımasızca ortadan kaldırılmak üzere ailelerinden koparılarak gizli bir yere hapsedilen, telekinezi, telepati gibi özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.

“Korkuyu yaratma, onu yok et!” temasını son yıllarda daha fazla vurgulayan Stephen King, ‘Enstitü’ romanıyla ilgili, “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim” yorumunda bulunuyor.

ENSTİTÜ

Stephen King

Çeviren: Doğanay Banu Pinter

Altın Kitaplar, 2021

616 sayfa, 65 TL.