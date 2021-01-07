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Kitap Sanat
Haber Giriş: 07.01.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Stephen King’in son kitabı ‘Enstitü’ Türkçede

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Stephen King’in son kitabı ‘Enstitü’ Türkçede
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Kitapları en çok sinemaya uyarlanan yazarların başında gelen gerilim edebiyatının efsanesi Stephen King’in son romanı ‘Enstitü’, Türkçede 11 Ocak’ta Altın Kitaplar etiketiyle yayımlanacak. Goodreads Awards 2019 En İyi Korku Kitabı ödülünü alan ‘Enstitü’yle ilgili King, “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim” yorumunda bulunuyor.

‘Yeşil Yol’, ‘Hayvan Mezarlığı’, ‘Mahşer’, ‘O’, ‘Kara Kule’ sergisi’ ve ‘Yabancı’ gibi kitaplarıyla tanınan korku gerilim edebiyatının efsane ismi Stephen King’in yeni romanı ‘Enstitü’ (The Institute) 11 Ocak’ta okurlarla buluşuyor! Türkçede Doğanay Banu Pinter çevirisiyle Altın Kitaplar’dan yayımlanacak ‘Enstitü’, Goodreads Awards 2019 En İyi Korku Kitabı ödülünü kazanmıştı.
‘Enstitü’, üzerlerinde deneyler yapılıp sonrasında acımasızca ortadan kaldırılmak üzere ailelerinden koparılarak gizli bir yere hapsedilen, telekinezi, telepati gibi özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.
“Korkuyu yaratma, onu yok et!” temasını son yıllarda daha fazla vurgulayan Stephen King, ‘Enstitü’ romanıyla ilgili, “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim” yorumunda bulunuyor.

Stephen King’in son kitabı ‘Enstitü’ TürkçedeENSTİTÜ
Stephen King
Çeviren: Doğanay Banu Pinter
Altın Kitaplar, 2021
616 sayfa, 65 TL.

 

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