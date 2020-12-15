Sosyalist yazarlar birbirine girdi! Skandal sözler: Başka yerinden de öperim

Hasan Ali Toptaş’la ilgili taciz iddiaları tartışılmaya devam ederken kimi isimler yazarın yayıneviyle ilişkisi kesilmesine ve verilen ödüllerin geri alınmasına karşı çıktı. Bu isimlerden biri de 68 kuşağı önderlerinden yazar, şair ve ressam Muzaffer Oruçoğlu. Oruçoğlu, “Hasan Ali Toptaş’a karşı tam bir linç kampanyası yürütülüyor. Eleştirilmeli ama işi bu noktaya vardırılmamalıdır. İçtenlikle özür dilemiştir. Masum insan yoktur” dedi. Yazar Gün Zileli de “Katılıyorum” sözleriyle Oruçoğlu’na destek verdi.

SKANDAL SÖZLER

Önceki gün Youtube üzerinden yayın yapan Komün TV’ye konuşan Oruçoğlu, “Oruçoğlu kadın düşmanıdır, diyen kadını sevgiyle kucaklarım, fırsat bulursam dudağından ya da başka yerinden de öperim” sözlerini kullandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlerin arından “Öpmeme kızmayın. Mücadele için ayağa kalkan, dik duran, ışığa ve kitaba aşık her kadını öperim. Yanaktan, alından, dudaktan, benim için hiç fark etmiyor. Zaaf ve hataları ne olursa olsun, isterse bana kadın düşmanı desin. Öperim. Hayatım onları öpmeyle geçti” dedi.

Twitter kullanıcıları bu skandal sözlere “Kendisine karşıt olan yanı rızası olmayan her kadını öpebileceğini sanıyor hâlâ, Allah’ım sen aklıma sahip çık” gibi binlerce yorum yaptı.

‘KÖYLÜ EROTİZMİ’

Oruçoğlu’na tepki gösteren isimlerden biri de yazar ve çevirmen Emrah Cilasun oldu. Cilasun, “Artık yeter! 70’lerin ortasında devrime duyduğun şüphe, 80’lerin başında testinin dibini sana iyice kırdırttı. Bütün bir hareketi ‘özgür aşk’ ve ‘köylü erotizmi’yle dejenere ettin. Zaten erkekliğini sürdürmek için proleterya diktatörlüğünü reddedip, komün istiyordun” yazdı. Bu sözler, 70’ler ve 80’ler solundan isimlerin geçmişe yönelik tartışmalarına sahne oldu.

Hürriyet’e konuşan Cilasun şunları anlattı: “Ben Marksist bir insanım. Muzaffer Oruçoğlu ile aynı gelenekten yani İbrahim Kaypakkaya geleneğinden geliyorum. Oruçoğlu aynı zamanda anne ve babamın arkadaşıydı. Rahmetli babam, Oruçoğlu’na, ‘Ahmet Altan şehirlilerin erotik yazarı oldu sen de köylülerin erotik yazarı oldun’ derdi.

‘BU KABUL EDİLEMEZ’

Yıllar içerisinde tüm gelenek, erkek egemen fikirlerle donandı. Bu gibi eski devrimciler sözüm ona demokrasi adı altında Hasan Ali Toptaş olayına, ‘Linç etmenin ne anlamı var’ gibi bir bakış açısına sahip. Kadınlara karşı birlik oldular. Oruçoğlu burada hangi tarafa su taşıdığının farkında değil. ‘Ben 68’den geldim’ diyen adamların kadınlara böyle iğrenç şeyler söylemesi kabul edilemez. Kadınların yaşadıklarını anlatarak başlattıkları bu hareket toplumu muazzam şekilde özgürleştirebilir. Ancak sözüm ona solcular bunu göremiyor.”