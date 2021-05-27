Sonbaharda açılıyor

1937 yılından beri Dolmabahçe Veliaht Dairesi'nde hizmet veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle 2012 yılında kapatıldı. Eserler ise, müze kapatılmadan bir yıl önce yapılan Salıpazarı'ndaki 5 nolu antrepoya taşındı. Tüm eserlerin taşındığı antrepo, modern teknoloji kullanılarak, müzeye dönüştürüldü. Çalışmaların yüzde 99 tamamlandığı müze kapılarını, sonbaharda yeni yerinde açacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi müze ile ilgili yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

‘TÜRKİYE’NİN SANAT HAFIZASI’

"1937 yılında Dolmabahçe Veliaht Dairesi'nde ilk defa açılan müze, Salıpazarı'ndaki 5 nolu antrepoya taşındı ve buraya hemen bir depo yapıldı. Eserleri buraya taşıdıktan sonra üzerinde inşaata devam ettik. Burada bulunan koleksiyonlar, Türkiye'nin sanat hafızasıdır. Toplam 12 bin 378 eser kaydı olan müzedeki 404 tablonun kayıp olduğu gibi irkiltici bir cümleyle yansıtılan durum tam olarak öyle değil. Bu eserlerin 339 tanesi üst kurumların talebiyle elçilik binalarımıza gönderilmek, yabancı devlet adamlarına hediye edilmek, Anadolu'da açılan müzelere verilmek suretiyle Aralık 1984 tarihinden önce müzeden çıkarılmış. Hangi eserin hangi kuruma gittiği, eserin adı ve fotoğrafıyla kayıtlıdır. Geride kalanların 18 adedi veraset nedeniyle sanatçı ailesine iade edilmiş, 37 adedi 2007 yılında kayıp olarak raporlanmış, 4 adedi 1982 ve 1986 yıllarında çalınmış, 1 adedinin sahtesiyle değiştirildiği 2003 yılında tespit edilmiş, 1 adedinin sanat değeri taşımadığı 2013 yılında raporlanmış, 3 eser için 1970, 1980, 1981 tarihlerinde mükerrer kayıt yapılmış, 1 adedin de kaydı sehven boş bırakılmış.

‘PANDEMİ SÜRECİ UZATTI’

Göreve geldiğim günlerde önce inşaatı tamamlatmak için uğraştım. Vasıf Kortun danışmanım olarak bizimle çalışırken müzenin yönetim planı konusunda raporlar hazırladı. Kortun ayrıldıktan hemen sonra da pandemi sürecine girdik ve müzenin açılışı uzadı. Artık deneyimli ve alanda uzman bir müze müdürümüz de var, Hasan Karakaya. Müzenin açılış sergisini Sanat Tarihi Bölümü hocalarımız Zeynep İnankur ve Burcu Pehlivanoğlu ile planlamaya başladık. Sonbaharın sürpriz bir tarihinde kapılarımızı sanatseverlere açmış olacağız.”