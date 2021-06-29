Sonbahar dans ve oyunla gelecek: Istanbul Fringe Festival

Unorthodox - Ariel Rivka

Istanbul Fringe Festival bu sene öncelikle 18-26 Eylül tarihlerinde seyirciyle buluşacak ve ardından tüm sezona yayılarak devam edecek. Pandemi koşulları gereği geçen sene online olarak gösterilen performanslar bu sene seyirciyle hibrit bir formatla buluşacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin Şehir Sponsorluğunda ve Hollanda Başkonsolosluğunun destekleriyle gerçekleşecek festivalde Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Macaristan, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’dan ve 30 farklı ekibin işleri yer alacak.

Hibrit format dolayısıyla gösteriler üç farklı kategoride programa dahil oluyor. Şehrin farklı mekânlarında fiziksel olarak gerçekleşecek gösterilerin yanı sıra festival haftası boyunca gösterilerin online olarak izlenebilecek profesyonel kayıtları ile dijital mecralar için üretilen işler programda yer alıyor. Mekânlarda fiziksel olarak gerçekleşecek toplam dokuz etkinliğin yanı sıra, online platformlarda da 21 gösteri katılımcılarla buluşacak. Festival deneyimini ve etkileşimi güçlendiren paneller ve atölyelerden oluşan yan etkinlik programı da ilerleyen tarihlerde duyurulacak.





Cinderellas - Alexandros



FESTİVAL SEZONA YAYILIYOR

Devam eden pandemi şartlarında festival tarihleri içinde sınırlı sayıda fiziksel gösteri yer alıyor. Ancak geçen seneden bu yana festival topluluğuyla fiziksel olarak buluşturulamayan gösteriler, tiyatro sezonu boyunca, yani Mayıs 2022’ye kadar her ay şehrin çeşitli noktalarında İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelecek.

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin Şehir Sponsoru olduğu Istanbul Fringe Festival 2021 Hybrid, fiziksel gösteri mekânları ile kentin farklı noktalarına da yayılıyor. Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan festivalin fiziksel programı ayrıca mekân sponsorları olan BeReZe Gösteri Evi, Çevre Tiyatrosu, DasDas, DOTOrmanda, ENKA Açıkhava Tiyatrosu, Kadıköy Boa Sahne ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde sahnelenecek.

Festival programında farklı disiplinlerden sanat kurumlarıyla birlikte gerçekleştirilecek programlar da yer alacak. XJAZZ İstanbul, Performistanbul ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek projeler, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Istanbul Fringe Festival 2021 Hybrid biletleri 1 Temmuz’dan itibaren biletleme partneri Mobilet’te satışa çıkacak. Fiziksel etkinlik biletlerinin alınabileceği platformda ayrıca, festivalin online etkinlikleri de Mobilet üzerinden izlenebilecek. Festivalin Medya Sponsoru ise Aposto! olacak.