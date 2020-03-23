‘Sofra Sırları’ ücretsiz erişime açıldı

Chantier Films, #EvdeKal çağrısına destek vererek yayın haklarını elinde bulundurduğu ‘Sofra Sırları’ filmini YouTube hesabından ücretsiz olarak herkesin erişine açtı.

Ümit Ünal’ın yönettiği ‘Sofra Sırları’nda Demet Evgar‘ın yanı sıra Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe ve Emrah Kolukısa gibi isimler rol alıyor.

‘Sofra Sırları’nı izlemek için tıklayın...





Hürriyet’in sinema eleştirmeni Uğur Vardan’ın ‘Sofra Sırları’yla ilgili yazısı şöyle:

Can boğazdan gider...

Kocasının ilgisizliğiyle, ait olmadığı bir coğrafyadaki yalnızlığı daha da artan bir ev kadını… Sığındığı limansa mutfağı ve bu mutfaktan çıkan son derece leziz yemekleri… Lakin hayat tencerede durduğu gibi durmuyor, bir noktadan sonra işler rayından çıkıyor. Çevresindeki kötücül çemberi, kendince bir çıkış yoluyla yarmaya başlıyor. O güzelim yemekleri, birer ölüm aracına dönüşüyor. Kendisini yok sayanları bir bir zehirlemeye başlıyor Neslihan...

Ümit Ünal imzalı ‘Sofra Sırları’, kayda değer bir kara mizah öyküyü sunuyor. Ana karakteri, suça bir anlamda hazırlıksız yakalanıyor ama içine düştüğü durumdan ince bilek hareketleriyle çıkıp elini yükseltirken biz de onun yarattığı durum komedilerinin tanığına dönüşüyoruz. Özellikle Neslihan rolündeki Demet Evgar’ın sürüklediği yapımda Alican Ulusoy ve Fatih Al da çok iyi. Paralel biçimde akan TV’deki yemek programı bölümünün ise öyküye çok şey katmadığı kanaatindeyim.

Sonuç? Uzaktan uzağa ünlü klasik ‘Ahududu’ya da selam gönderen ‘Sofra Sırları’, kayıtsız kalınmayacak bir komedi.

SOFRA SIRLARI (5 üzerinden 3 yıldız)

Yönetmen: Ümit Ünal

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe, Emrah Kolukısa

Süre: 102 dk.