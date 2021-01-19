SİYAD'a göre 2020'nin en iyi yabancı filmi 'Boyalı Kuş'
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan Boyalı Kuş filmi oldu. Yılın en iyisi seçilen filmin ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 53. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.
‘Boyalı Kuş’, İkinci Dünya Savaşı sırasında küçük bir Yahudi çocuğun her türlü şiddet ve taciz altında hayatta kalma mücadelesini son derece etkileyici bir hikâye ve çarpıcı siyah-beyaz görüntüler eşliğinde perdeye yansıtıyor. Film, Jerzy Kosinski’nin ünlü romanının yönetmen Vaclav Marhoul tarafından yapılan uyarlaması.
SİYAD üyelerinin oylaması sonucu ilk 10 sırada yer alan filmler şunlar:
1) Boyalı Kuş
2) Sefiller
3) Bal Ülkesi
4) Sonsuzluk Üzerine
5) Bacurau
6) Burası Cennet Olmalı
7) Subay ve Casus
8) Annelerimiz
9) Tavşan Jojo
10) Bedenimi Kaybettim
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