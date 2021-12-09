Sinopale 'ileri dönüşüm' temasıyla başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu Ters köşe isim...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu! Ters köşe isim...#Beşiktaş
Uzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisiUzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisi #Omicron
Film gibi... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Gizli plan deşifre oldu... Ortadoğuda yeni kriz'Gizli plan' deşifre oldu... Ortadoğu'da yeni kriz#İsrail
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Oyuncak devinden flaş karar 4 bin kişiye istihdam sağlayacakOyuncak devinden flaş karar! 4 bin kişiye istihdam sağlayacak#Lego
Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...#Suudi Arabistan
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki İstanbulun taksicileri ne diyorUçan taksiler gerçek oluyor! Peki İstanbul'un taksicileri ne diyor? #Elektrikli Hava Araçları
Jeffrey Epsteinın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydıJeffrey Epstein'ın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydı#Ghislaine Maxwell
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...#Ünlüler
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Sinopale 'ileri dönüşüm' temasıyla başladı

#Sinopale8#Sinopale#Uluslararası Sinop Bienali
Sinopale ileri dönüşüm temasıyla başladı

Sinopale 8, Sekizinci Uluslararası Sinop Bienali bu yıl pandemi koşulları nedeniyle tamamen çevrimiçi olarak ve 'İleri Dönüşüm/ Upcycling' konseptiyle başladı. Sinopale 2022'nin haziran ayına kadar sürecek. 

Haberin Devamı

Sinopale 8, ileri dönüşüm kavramıyla, Sinopale’nin 15 yıllık arşivinde yer alan eserleri bugünün koşullarında yeniden değerlendirmeyi ve yorumlamayı hedefliyor. Dünyanın atık malzemeler ve kullanım fazlası ürünlerle dolduğu bir zamanda arşivinde kalan sanat eserlerini, tecrübeleri, üretim süreçlerini 'yeni normalin' inşasında etkin bir biçimde kullanarak görünür hale getirmeyi amaçlayan Sinopale 8, hazirana kadar çevrimçi olarak sürecek.
Sinopale 8 kapsamında geçmiş bienallerde de küratör olarak yer alan Beral Madra, Emre Zeytinoğlu, T. Melih Görgün, Jonathan Habib Engqvist, Mürteza Fidan, Işın Önol & Livia Alexander, Rana Öztürk ve Lars Ebert, Mahir Namur, Nil İlkbaşaran küratörlüğünde, geçmiş bienallerde yer almış sanatçılarla çevrimiçi buluşmalar, sohbetler, sanatçı konuşmaları ve film gösterileri gerçekleştirilecek. Dijital ortama aktarılan 15 yıllık Sinopale arşivi de sanatseverlerinin erişimine açılacak.


Aktive edilen arşivle, yeni işbirliklerinin ve diyalogların oluşturulabileceği bir ortam hazırlamayı isteyen Sinopale, bu yıl ilk defa organizasyon aşamasından başlayarak ürettiği ve paylaştığı verilerin karbon ayak iziyle ilgili sorumluluk almayı hedefliyor.

İMECE USULÜ SANAT
Sinop Belediyesi ve Sinop halkının iş birliğiyle Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından organize edilen, yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla 'paylaşıma dayalı bir sanat üretimi' modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir etkinlik olan Sinopale, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bienal; her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlıyor. Başladığı 2006 yılından bu yana yerel kültürü ve hafızayı kendine konu edinen Sinopale, sahiplendiği 'imece usulü sanat' anlayışıyla bugüne dek hep Sinop halkı ile çalışarak, halkı uluslararası sanatsal bir etkinliğin içine çekti ve yerli ve yabancı sanatçıların, küratörlerin ve Sinop halkının ortak buluşma, düşünme ve üretme alanı oldu.

Sinopale 8 arşivi ve etkinlikleri www.sinopale8.org adresinden ve Sinopale’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinopale8#Sinopale#Uluslararası Sinop Bienali

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla