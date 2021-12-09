Sinopale 'ileri dönüşüm' temasıyla başladı

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Sinopale 8, ileri dönüşüm kavramıyla, Sinopale’nin 15 yıllık arşivinde yer alan eserleri bugünün koşullarında yeniden değerlendirmeyi ve yorumlamayı hedefliyor. Dünyanın atık malzemeler ve kullanım fazlası ürünlerle dolduğu bir zamanda arşivinde kalan sanat eserlerini, tecrübeleri, üretim süreçlerini 'yeni normalin' inşasında etkin bir biçimde kullanarak görünür hale getirmeyi amaçlayan Sinopale 8, hazirana kadar çevrimçi olarak sürecek.

Sinopale 8 kapsamında geçmiş bienallerde de küratör olarak yer alan Beral Madra, Emre Zeytinoğlu, T. Melih Görgün, Jonathan Habib Engqvist, Mürteza Fidan, Işın Önol & Livia Alexander, Rana Öztürk ve Lars Ebert, Mahir Namur, Nil İlkbaşaran küratörlüğünde, geçmiş bienallerde yer almış sanatçılarla çevrimiçi buluşmalar, sohbetler, sanatçı konuşmaları ve film gösterileri gerçekleştirilecek. Dijital ortama aktarılan 15 yıllık Sinopale arşivi de sanatseverlerinin erişimine açılacak.





Aktive edilen arşivle, yeni işbirliklerinin ve diyalogların oluşturulabileceği bir ortam hazırlamayı isteyen Sinopale, bu yıl ilk defa organizasyon aşamasından başlayarak ürettiği ve paylaştığı verilerin karbon ayak iziyle ilgili sorumluluk almayı hedefliyor.



İMECE USULÜ SANAT

Sinop Belediyesi ve Sinop halkının iş birliğiyle Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından organize edilen, yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla 'paylaşıma dayalı bir sanat üretimi' modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir etkinlik olan Sinopale, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bienal; her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlıyor. Başladığı 2006 yılından bu yana yerel kültürü ve hafızayı kendine konu edinen Sinopale, sahiplendiği 'imece usulü sanat' anlayışıyla bugüne dek hep Sinop halkı ile çalışarak, halkı uluslararası sanatsal bir etkinliğin içine çekti ve yerli ve yabancı sanatçıların, küratörlerin ve Sinop halkının ortak buluşma, düşünme ve üretme alanı oldu.



Sinopale 8 arşivi ve etkinlikleri www.sinopale8.org adresinden ve Sinopale’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.