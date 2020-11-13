Sinirbilimsel komplo

Serkan KaraismailoÄŸlu

Serkan KaraismailoÄŸluâ€™nun ismi â€˜nÃ¶ro-romanâ€™ tanÄ±mÄ±yla beraber geliyor: Sinirbilimsel gerÃ§eklerin hayali bir kurguda okuyucuya sunulduÄŸu bir roman. Sinirbilimin keÅŸfettiÄŸi beynin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve algÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinden yazÄ±lmÄ±ÅŸ yÃ¼zlerce bilimkurgu eser var. Philip K. Dick, Stanislaw Lem, Arthur C. Clarke gibi usta yazarlar hem bizi insan yapan nedir hem de algÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n bizi nasÄ±l bir gerÃ§eklikte tuttuÄŸuna dair geleceÄŸi resmettikleri kÄ±ymetli edebiyat eserleri verdi. Bilimkurgu doÄŸal olarak geliÅŸmekte olan bilimin geleceÄŸi Ã¼zerinden bu sorularÄ± yanÄ±tlarken, Beatnik kuÅŸaÄŸÄ± ise algÄ±larÄ±mÄ±zÄ± farklÄ±laÅŸtÄ±rmak Ã¼zere baÅŸka bir deneyim Ã¼zerinden sinirbilimsel gerÃ§ekleÄŸimizi sorguluyordu. SonuÃ§ta geÃ§miÅŸ dÃ¶nemin bilimkurgusu artÄ±k bilimkurgu olmaktan Ã§Ä±kÄ±p yeni gerÃ§eklerimiz oluyor.

KaraismailoÄŸluâ€™nun ilk â€˜nÃ¶ro-romanâ€™Ä±, Ã¼Ã§leme olarak tasarlanan â€˜Materâ€™ serisi. Ä°lk kitap â€˜Pia Materâ€™ ile ikinci kitap â€˜Arachnoid Materâ€™ yayÄ±mlandÄ±; serinin son kitabÄ± â€˜Dura Materâ€™ ise 2021â€™de Ã§Ä±kacak.

â€˜Pia Materâ€™, bir komplonun iÃ§inde bulunduklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmayan karakterlerinin bu komploya dair ipuÃ§larÄ± edinmeleri ve aralarÄ±ndaki baÄŸÄ±n Ã¶rÃ¼lmeye baÅŸlamasÄ±yla geÃ§iyor daha Ã§ok. Sert bilimkurgucularÄ±n biraz sabÄ±r gÃ¶stermesi gereken bir okuma deneyimi sunuyor ilk kitapta KaraismailoÄŸlu, ki zaten bilimkurgu iddiasÄ± da yok. Yani iyi bir bilimkurgu okumasÄ±yla bakmak yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilir, daha Ã§ok sinirbilimsel geliÅŸmelere dayalÄ± bir komplo teorisinin kedi-fare oyunu.

Oyunu aktarÄ±rken seÃ§ilen isimler ile mekÃ¢n ve kÃ¼ltÃ¼rden baÄŸÄ±msÄ±z bir evren kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor yazar ve bazÄ± karakterlerin birden fazla adÄ±nÄ±n olmasÄ±yla da bu baÄŸÄ± zedelemekten kaÃ§Ä±nmÄ±yor. Ancak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± diyaloglar, iÃ§ dÃ¼nyanÄ±n sesleri, aÅŸk, hayat gibi genel konulardaki yerleÅŸik paternler bizi TÃ¼rkiye gibi DoÄŸu ve BatÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile grotesk bir kolaja dÃ¶nerek hastalanmÄ±ÅŸ ÅŸovenistik bir evrene taÅŸÄ±yor. Konu olarak â€˜Pia Materâ€™ aslÄ±nda keÅŸif Ã¼zerine kurulu, herkesin esasÄ±nÄ± ve baÄŸlarÄ±nÄ± keÅŸfetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir serÃ¼ven. â€˜Pia Materâ€™in beyin ve omurilik iÃ§indeki en hassas membran olmasÄ± merkez karakterin Pia olacaÄŸÄ±nÄ± fÄ±sÄ±ldÄ±yor okura. EÄŸer ilk 30 bÃ¶lÃ¼me ulaÅŸabilirseniz de merakÄ±nÄ±z harekete geÃ§ecek. Ä°lk kitabÄ±n okunmasÄ± birÃ§ok okur iÃ§in yorucu olabilir. Sanki okura sinirbilimsel bir roman okuduÄŸunu hatÄ±rlatmaya Ã§alÄ±ÅŸan yerli yersiz â€˜nÃ¶ronâ€™ vb. kelimelerin kullanÄ±mÄ±, cÃ¼mlelerin kÄ±sa ve sÃ¼rekli diâ€™li geÃ§miÅŸ zamanla sonlanarak akacak bir metnin okuma ritmini yitirmesi karÅŸÄ±sÄ±nda yapacak bir ÅŸey yok. Pek Ã§ok yeni yazarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bilgi birikimini sergileyebilmek iÃ§in bÃ¶lÃ¼m baÅŸlarÄ±na konulan alÄ±ntÄ±larÄ± da pas geÃ§ebiliriz. Hatta seride Illuminatiâ€™yi Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran ve 300-400 yÄ±llÄ±k bir topluluÄŸun ismi olarak seÃ§ilen kelimenin gerÃ§ekte ilk kez 19. yÃ¼zyÄ±lda ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± da gÃ¶rmezden gelebiliriz. Ama zaten sonuÃ§ta bir kurgu deÄŸil mi?

Ã–te taraftan ilgi Ã§ekici bir serÃ¼veni var â€˜Materâ€™ serisinin; birbirlerinden habersiz bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ kardeÅŸler, onlar Ã¼zerinde deneyler gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ kaÃ§Ä±k ebeveynler, bu ebeveynlerin kaÃ§arak saklandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nya Ã¼zerinde neredeyse tÃ¼m bilimi kontrol eden muazzam bir yeraltÄ± oluÅŸumu, intikam peÅŸindeki mafyatik karakterlerden intikam almak isteyen bir hacker ve her ÅŸeyden biraz... Ama en Ã¶nemlisi optogenâ€™ler...

Ä°kinci kitap â€˜Arachnoid Materâ€™de optogenetic araÅŸtÄ±rmalarÄ±n komplocu sonucunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Beyinleri optik olarak kontrol altÄ±nda olan asker(-ler) ile bir baÅŸka genetik araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucu olan DNA Ã¼zerine veri kaydÄ± da hikÃ¢yenin merkezine yerleÅŸiyor. Yazar kitapta kullandÄ±ÄŸÄ± bilimsel temelli konularÄ±n kÃ¶kenlerine dair kaynakÃ§alarÄ±nÄ± kitap sonuna yerleÅŸtirerek meraklÄ± okuru bilime ve iÅŸin esasÄ±na yÃ¶nlendiriyor ki normalde bir kurgu iÃ§inde Ã§ok sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir durum deÄŸil; bu konuda yazarÄ± alkÄ±ÅŸlamaktan geri kalmayalÄ±m. DiÄŸer taraftan her ne kadar okurken zihninizi yorsa da nÃ¶ronlarÄ±nÄ±zÄ±n yeni sinaptik baÄŸlar kurabilmesini saÄŸlayan hoÅŸ bir ilk deneme. 2021 yÄ±lÄ±nda â€˜Dura Materâ€™in konuyu nasÄ±l sarmalayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek Ã¼zere bekliyoruz...



PÄ°A MATER

Serkan KaraismailoÄŸlu

Elma YayÄ±nevi, 2019

424 sayfa, 45 TL.



ARACHNOID MATER

Serkan KaraismailoÄŸlu

Elma YayÄ±nevi, 2020

488 sayfa, 49 TL.



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