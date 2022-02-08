Sinemayla hayat bilgisi dersi: Kibir

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Akbank Sanat YouTube kanalında gerçekleştirilen, koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder’in yaptığı seminer dizisinin üçüncüsü kapsamında, 16 Şubat Çarşamba günü “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir” konusu ele alınacak. Yönetmen Gus Van Sant’ın “To die for” (Sonsuz İhtiras) filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Bedirhan Üstün (Oturum Başkanı), Sevcan Karakoç, Buse Arslan, Haydar Ergülen ve Serpil Vargel olacak. Oturumda “Kibir en sevdiğim günah”, “Korkakların maskeli balo merakı ve sinema”, “Kibir bir dağ mı?”, “Doymamış ruhların fakirliği” başlıkları konuşmacılar tarafından ele alınacak.

“Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” temalı etkinlik dizisi Vicdan, Affetmek, Yalan, Kibir, Ötekileştirme, Merhamet, Uzlaşma ve Nefret alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleştiriliyor.

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16 ŞUBAT 2022 - ÇARŞAMBA

Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir

Seyredilmesi gereken film: “To die for” (Sonsuz İhtiras) / Gus Van Sant, 1995

Panel: Ölüm bizi ayırana dek

Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün

Konuşmacılar:

• Sevcan Karakoç – Kibir en sevdiğim günah

• Buse Arslan - Korkakların maskeli balo merakı ve sinema

• Haydar Ergülen - Kibir bir dağ mı?

• Serpil Vargel - Doymamış ruhların fakirliği: “Sonsuz İhtiras” filmi

Kasım 2021 – Haziran 2022 tarihleri arasında Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşecek Sinema - Psikiyatri Seminerleri’nin programı şöyle:

“Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri”

Koordinatör: Prof. Dr. M. Emin Önder

16 MART 2022 - ÇARŞAMBA

Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Ötekileştirme

Seyredilmesi gereken film: “Bilmemek” / Leyla Yılmaz, 2021

Panel: Ötekileştirme Kültürü

Oturum başkanı: Prof. Dr. M. Emin Önder

Konuşmacılar:

• Hande Öğüt - Toplumsal cinsiyet kimlikleri ve “Bilmemek”

• Caner Fidaner - Dişil sinema dilinden inşa edilen erkekler

• Leyla Yılmaz – Ötekine yöneltilen nefret: “Bilmemek” filmi

• Serpil Vargel – Ötekileştirme bağlamında “Bilmemek” filmi

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13 NİSAN 2022 - ÇARŞAMBA

Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Merhamet

Seyredilmesi gereken film: “Des hommes et des dieux”, Xavier Beauvois, 2010

Panel: Merhamet, biraz merhamet

Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün

Konuşmacılar:

• Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç - Evrimsel bakış açısından merhamet

• Yaşar Akdemir - Merhamet üzerine iflah olmaz düşünceler

• Yüksel Aksu – Hatırlatalım; biz insanız

• İshak Sayğılı – Merhametin psikodinamiği ve “Des hommes et des dieux”

11 MAYIS 2022 - ÇARŞAMBA

Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Uzlaşma

Seyredilmesi gereken film: “Gözetleme Kulesi”, Pelin Esmer, 2012

Panel: Hayatla barışma ve didişme

Oturum başkanı: Prof. Dr. M. Emin Önder

Konuşmacılar:

• Tuğba Kurt Ulucan – Uzlaşmak mümkün mü?

• Pınar Üretmen – Uzlaşmanın varoluşu: hoşgörü

• Pelin Esmer – Farklı uzlaşma arayışları ve “Gözetleme Kulesi”

• Hakan Karaş – Didişmeden uzlaşmaya “Gözetleme Kulesi”

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15 HAZİRAN 2022 - ÇARŞAMBA

Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Nefret

Seyredilmesi gereken film: “Boys don’t cry” / Kimberly Peirce, 1999

Panel: Nefretin kaynağı: kısıtlanmış özgürlük ve özerklik

Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün

Konuşmacılar:

• Agâh Aydın - Nefret ne işe yarar?

• Serdar Soyer - Düşman kim, nerede?

• Tülin Özen - Kendine acı, ondan nefret etme; oyunculuk ve nefret

• Aslı Aktümen – Nefretin, öfkenin nedeni: Boys don’t cry

www.akbanksanat.com