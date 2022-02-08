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Sinemayla hayat bilgisi dersi: Kibir

#Akbank Sanat#Gus Van Sant#Kibir
Sinemayla hayat bilgisi dersi: Kibir

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri yeni sezonda “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir” başlığı ile devam ediyor.

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Akbank Sanat YouTube kanalında gerçekleştirilen, koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder’in yaptığı seminer dizisinin üçüncüsü kapsamında, 16 Şubat Çarşamba günü “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir” konusu ele alınacak. Yönetmen Gus Van Sant’ın “To die for” (Sonsuz İhtiras) filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Bedirhan Üstün (Oturum Başkanı), Sevcan Karakoç, Buse Arslan, Haydar Ergülen ve Serpil Vargel olacak. Oturumda “Kibir en sevdiğim günah”, “Korkakların maskeli balo merakı ve sinema”, “Kibir bir dağ mı?”, “Doymamış ruhların fakirliği” başlıkları konuşmacılar tarafından ele alınacak.

“Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” temalı etkinlik dizisi Vicdan, Affetmek, Yalan, Kibir, Ötekileştirme, Merhamet, Uzlaşma ve Nefret alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleştiriliyor.

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16 ŞUBAT 2022 - ÇARŞAMBA
Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir
Seyredilmesi gereken film: “To die for” (Sonsuz İhtiras) / Gus Van Sant, 1995
Panel: Ölüm bizi ayırana dek
Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün
Konuşmacılar:
• Sevcan Karakoç – Kibir en sevdiğim günah
• Buse Arslan - Korkakların maskeli balo merakı ve sinema
• Haydar Ergülen - Kibir bir dağ mı?
• Serpil Vargel - Doymamış ruhların fakirliği: “Sonsuz İhtiras” filmi

 

Kasım 2021 – Haziran 2022 tarihleri arasında Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşecek Sinema - Psikiyatri Seminerleri’nin programı şöyle:

“Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri”
Koordinatör: Prof. Dr. M. Emin Önder

 

16 MART 2022 - ÇARŞAMBA
Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Ötekileştirme
Seyredilmesi gereken film: “Bilmemek” / Leyla Yılmaz, 2021
Panel: Ötekileştirme Kültürü
Oturum başkanı: Prof. Dr. M. Emin Önder
Konuşmacılar:
• Hande Öğüt - Toplumsal cinsiyet kimlikleri ve “Bilmemek”
• Caner Fidaner - Dişil sinema dilinden inşa edilen erkekler
• Leyla Yılmaz – Ötekine yöneltilen nefret: “Bilmemek” filmi
• Serpil Vargel – Ötekileştirme bağlamında “Bilmemek” filmi

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13 NİSAN 2022 - ÇARŞAMBA
Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Merhamet
Seyredilmesi gereken film: “Des hommes et des dieux”, Xavier Beauvois, 2010
Panel: Merhamet, biraz merhamet
Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç - Evrimsel bakış açısından merhamet
• Yaşar Akdemir - Merhamet üzerine iflah olmaz düşünceler
• Yüksel Aksu – Hatırlatalım; biz insanız
• İshak Sayğılı – Merhametin psikodinamiği ve “Des hommes et des dieux”

11 MAYIS 2022 - ÇARŞAMBA
Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Uzlaşma
Seyredilmesi gereken film: “Gözetleme Kulesi”, Pelin Esmer, 2012
Panel: Hayatla barışma ve didişme
Oturum başkanı: Prof. Dr. M. Emin Önder
Konuşmacılar:
• Tuğba Kurt Ulucan – Uzlaşmak mümkün mü?
• Pınar Üretmen – Uzlaşmanın varoluşu: hoşgörü
• Pelin Esmer – Farklı uzlaşma arayışları ve “Gözetleme Kulesi”
• Hakan Karaş – Didişmeden uzlaşmaya “Gözetleme Kulesi”

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15 HAZİRAN 2022 - ÇARŞAMBA
Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Nefret
Seyredilmesi gereken film: “Boys don’t cry” / Kimberly Peirce, 1999
Panel: Nefretin kaynağı: kısıtlanmış özgürlük ve özerklik
Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün
Konuşmacılar:
• Agâh Aydın - Nefret ne işe yarar?
• Serdar Soyer - Düşman kim, nerede?
• Tülin Özen - Kendine acı, ondan nefret etme; oyunculuk ve nefret
• Aslı Aktümen – Nefretin, öfkenin nedeni: Boys don’t cry

www.akbanksanat.com

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