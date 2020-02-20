Şimdi 'dönüşme' zamanı

Özlem Dalkılıç

Değişim ve dönüşüm 21'inci yüzyılda anı yakalayabilmek için hayatın olmazsa olmazları. Kişisel gelişim uzmanı Özlem Dalkılıç 'Dönüşümün Sırlı Kapıları adlı kitabında, insanın içinden geçmesi gereken ‘dönüşümü’ şöyle tanımlıyor:

“Dönüşüm, insanın günlük hayatında çatışmasız, kavgasız, korkusuz, hastalıksız ve kaygısız olma haline ulaşabilmesidir. Bu noktaya ulaşmak için verilen emeklerin işlevselliği açısından vesveseden, endişeden ve kuşkudan uzak kalabilmek çok önemli…”

Peki ama günümüzün stresli dünyasında endişeden ve kuşkudan uzak kalabilmek ne kadar mümkün? Özlem Dalkılıç’a göre ritüeller, sırlı dualar, sezgiler ve algı; bunların her biri dönüşümün sırlı kapılarını açacak olan anahtarlar... Peki ama nasıl?

Dalkılıç hastalıkların nedenlerini anlamanın, şifaya ulaşmanın, doğru niyet etmeyi öğrenmenin, ilişkilerde yaşanan çatışmaların nedenini fark etmenin, doğru davranış ve düşünce kalıplarını oluşturmanın, huzuru yakalamanın, duaların sırlarından yararlanmanın, bilinçaltını temizlemenin, korkuların karmasından özgürleşmenin ve bilinçaltı egzersizlerle kilo vermenin mümkün olduğunu anlatıyor. Dalkılıç kitabını, “Bedende, zihinde ve ruhta zinde kalmak üzerine kurulmuş, eşsiz ritüellerle dolu bir bilgi kitabı” olarak tanımlıyor. Kitapta ayrıca meditasyonun ve niyet edip harekete geçmenin insanın ruh sağlığı açısından faydalarından da bahsediliyor.

Özlem Dalkılıç’ın dediği gibi: “Vakit şimdidir. Her saniyenin tadına varmayı, doğru yönetmeyi, bilmeyi, içinde olmayı, şifalanmayı, boş, anlamsız ve hesapsız vakitlerin yerine huzurla, aşkla ve keyifle dolan vakitleri yaşamayı istiyorsanız harekete geçin.”

DÖNÜŞÜMÜN SIRLARI

Özlem Dalkılıç

Destek Yayınları, 2020

280 sayfa, 30 TL.