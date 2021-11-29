Sharjah’da Türkiye damgası

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Sharjah Film Platformu’nun başrolünde bu yıl Türk kadın yönetmenler vardı.

İstanbul Modern ile Sharjah Art Foundation’un ortak projesiyle 19-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve 50’yi aşkın filmi konuk eden 4. Sharjah Film Platformu’nda Türkiye’den 10 kadın yönetmenin filmleri gösterildi.

5 UZUN 5 KISA METRAJ GÖSTERİLDİ

Film programını İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan’ın hazırladığı ‘Onun Yolculuğu’ isimli film programında, Türkiye’den kadın sinemacıların imzasını taşıyan beş uzun, beş kısa yapım yer aldı.

Festival kapsamında yer alan seçkide uzun metraj olarak Pelin Esmer’in 2017 yapımı ‘İşe Yarar Bir Şey’i, Kıvılcım Akay’ın ‘Amina’sı, Azra Deniz Okyay’ın ‘Hayaletler’i, Şirin Bahar Demirel’in ‘Kadınlar Ülkesi’ ve Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti’nin ‘Sibel’i izleyiciyle buluştu.

Kısa metraj olarak ise ‘Büyük İstanbul Depresyonu’, ‘Emile Sezgin’, ‘#21xoxo’, ‘Ablam’, ‘Cadı Üçlemesi 13+’ filmleri arka arkaya gösterildi.

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Kadının toplumsal ve kültürel rollerini işleyen, kadın olma hallerini anlatan filmlere odaklanan ‘Onun Yolculuğu’ film programı seyircilerden beğeni topladı.

‘VİZYONER HİKÂYE ANLATICILARI’

Festivale katılan yönetmenler Pelin Esmer, Kıvılcım Akay, Çağla Zencirci Azra Deniz Okyay ve Şirin Bahar Demirel, ‘Kadın Gözüyle Türkiye’de Çağdaş Sinema‘ başlıklı söyleşide sinemaseverlerle buluştu.

Moderatörlüğünü Müge Turan’ın yaptığı söyleşide, festival komitesi tarafından “vizyoner hikâye anlatıcılıklarıyla Türk sinemasını ve Türkiye kadınını ileriye taşıyan sinemacılar” olarak sunulan yönetmenler, yaptıkları filmlerde hem büyük bir mücadele hem de büyük bir tutku olduğunu söyleyerek söze başladı. Türkiye’de kadın olarak film yapmanın zorluklarını vurgulayan yönetmenler, bu mücadelelerle ortaya çıkan kadın hikâyelerini izleyiciyle buluşturma hissinin mutluluk verici olduğunu anlattı.

SHARJAH SEÇKİSİ 2022’DE

Sharjah Art Foundation tarafından hazırlanacak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden yapımların yer alacağı program ise 2022 yılında İstanbul Modern Sinema’da gösterilecek.