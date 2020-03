‘Serenad’ ABD’de okurla buluştu

Zülfü Livaneli’nin ‘Serenade for Nadia’ ismiyle yayınlanan kitabı için 3 Mart akşamı New York’ta edebiyat ve sanat çevrelerinin katıldığı bir sunum toplantısı yapıldı. Zülfü Livaneli ve ‘Serenad’ katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

60 yıldır devam eden bir aşkın hikâyesini anlatan ‘Serenad’, dünya düzenini yeniden yazan tüm siyasi sorunlarda dahi asıl harcananın insan olduğu gerçeğini okurlarına hatırlatan dokunaklı bir roman. Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi’nde halkla ilişkiler görevini yürüten genç bir kadın olan Maya Duran’ın ABD’den gelen ve artık 90’ına merdiven dayamış Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner’i karşılamasıyla başlar. 1930’lu yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yapmış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile’ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir.