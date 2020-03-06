MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Serenad’ ABD’de okurla buluştu
GeriKitap Sanat ‘Serenad’ ABD’de okurla buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 06.03.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

‘Serenad’ ABD’de okurla buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Serenad’ ABD’de okurla buluştu
Abone Olgoogle-news

Zülfü Livaneli’nin ‘Serenade for Nadia’ ismiyle yayınlanan kitabı için 3 Mart akşamı New York’ta edebiyat ve sanat çevrelerinin katıldığı bir sunum toplantısı yapıldı. Zülfü Livaneli ve ‘Serenad’ katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

 

Zülfü Livaneli’nin ‘Serenade for Nadia’ ismiyle yayınlanan kitabı için 3 Mart akşamı New York’ta edebiyat ve sanat çevrelerinin katıldığı bir sunum toplantısı yapıldı. Zülfü Livaneli ve ‘Serenad’ katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
60 yıldır devam eden bir aşkın hikâyesini anlatan ‘Serenad’, dünya düzenini yeniden yazan tüm siyasi sorunlarda dahi asıl harcananın insan olduğu gerçeğini okurlarına hatırlatan dokunaklı bir roman. Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi’nde halkla ilişkiler görevini yürüten genç bir kadın olan Maya Duran’ın ABD’den gelen ve artık 90’ına merdiven dayamış Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner’i karşılamasıyla başlar. 1930’lu yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yapmış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile’ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir.

‘Serenad’ ABD’de okurla buluştu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle