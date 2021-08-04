Selma Gürbüz sergisi internette

Müzenin internet sitesinden sanal turla izlenebilecek sergide sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu 100’den fazla çalışması yer alıyor. İstanbul Modern’in sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş çalışmalarını Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez izleyiciyle buluşturduğu sergi, sanatçının otuz beş yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor. https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/