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Kitap Sanat
Kültür Sanat Servisi
Haber Giriş: 08.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Selim İleri korkuttu

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Selim İleri korkuttu

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Selim İleri (71) rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.

Yüksek tansiyona bağlı pıhtı atması nedeniyle fenalaşan Selim İleri ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acil müdahale edilen usta yazarın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İlk kitabı ‘Cumartesi Yalnızlığı’nı 19 yaşındayken yayımlayan, ‘Her Gece Bodrum’, ‘Ölünceye Kadar Seninim’, ‘Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın’, ‘Kırık Deniz Kabukları’, ‘Gramofon Hala Çalıyor’, ‘Daha Dün’, ‘Sona Ermek’ gibi 50’yi aşkın kitabı ve ‘Yaralı Kurt’, ‘Kırık Bir Aşk Hikayesi’, ‘Göl’ gibi birçok filmin senaryosunda imzası bulunan İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar’ı roman kahramanı yaptığı ‘Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun’u yayımladı. Usta yazar, 2012’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

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