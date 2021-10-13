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Selim İleri: Beni mutlu kıldınız

#Selim İleri#Erdal Öz#Erdal Öz Edebiyat Ödülü
Selim İleri: Beni mutlu kıldınız

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısına her yıl ailesi tarafından verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, önceki akşam Dada Salon’da gerçekleştirilen törende usta yazar Selim İleri’ye sunuldu.

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Erdal Öz’ü özlediğini dile getiren ve anılarını kaleme aldığı kısa bir mektubu da katılımcılarla paylaşan İleri, “Şimdi burada olsan, seninle çağdaş edebiyatımızı konuşsak, uzun yıllar girmese araya, ‘Odalarda’nın çok hayran olduğum yazarı, benim ‘Kırık Deniz Kabukları’nı yayınlayan dostum özlemle seni anıyorum. Seni, edebiyatımıza katkını, Can Yayınları’nı, beni onurlandıran seçici kurulu esenliyorum. Beni mutlu kıldınız. Onur duydum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Törende ayrıca pandemi nedeniyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü de Jale Parla’ya takdim edildi.

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#Selim İleri#Erdal Öz#Erdal Öz Edebiyat Ödülü