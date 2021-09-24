Şehrin caz havası

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Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble

Elif Çağlar, Defnej Daf Ensemble’la birlikte sahneye çıkıp festivalin açılışını yapacak. Çağlar’ın ipeksi sesi ve cazla başka türleri harmanlayan şarkılarına bu sefer Defjen Daf Ensemble eşlik edecek. Doğu ve Batı’nın müziğini birleştiren sahneyse Galataport İstanbul Paket Postanesi olacak. Tarık Aslan önderliğinde kurulan Defjen Daf Ensemble, daf enstrümanını farklı formlarda çalıyor. İkili, festivalin ilk gününde güçlü bir sinerji ortaya çıkaracak. Elif Çağlar’ın sahnesinde Bilal Karaman, Volkan Hürsever ve Turgut Alp Bekoğlu da yer alacak. (1 Ekim Cuma 20.30, Galataport İstanbul Paket Postanesi)

Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris

Oğuz Büyükberber’in müziğinin sinemasal bir anlatımı var. Özellikle elektronik müziği caz formalarıyla birleştirmesi, klarnetiyle modern bir müzik ortaya çıkarması da onun alameti. 20 yıla yakındır Amsterdam’da yaşayan müzisyen, ECM ve Blue Note gibi önemli plak şirketlerinin albümlerinde yer aldı. Büyükberber, yaptığı doğaçlama performanslarla da ön plana çıkıyor. Dünyanın önemli festivallerinde sahne alan Büyükberber, uluslararası üne sahip orkestralara da besteler yazdı. Sanatçıya bu performansında kemençede Derya Türkan ve kontrbasta Apostolos Sideris eşlik edecek. Büyükberber’in performansının biraz daha etnik olması da bekleniyor. (2 Ekim Cumartesi 20.30, Babylon)

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Kamufle & Lara Di Lara



Bu yıl festivalde müzik türleri arası homojen bir geçiş söz konusu. Kamufle ve Lara Di Lara da bunun örneği olarak aynı sahneyi paylaşacak. İkili, pandemi günlerinde ortaya çıkardıkları 5 şarkıyı EP olarak yayımladı. İkili, hip hop, trip-hop, lo-fi türlerini bir çatının altında buluşturuyor. Canlı performanslarında da sahneleri müzisyen konuklarıyla hareketleniyor. Ayrıca birbirlerinin şarkılarını farklı tonlamalarla yorumluyorlar. İkilinin uyumlu ritimleri ve seslerinin ahengi festival akşamını renklendirecek. Festivalin bu konseri ücretsiz. (2 Ekim Cumartesi 20.30, Müze Gazhane)

Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ feat. Ceylan Ertem

Türkiye caz sahnesinin başarılı davulcularından biri olan Ediz Hafızoğlu, ‘Nazdrave’ albümünden şarkılarla festival seyircisini selamlayacak. Albümde cazdan rock’a, metalden Balkan müziklerine kadar uzanan türler arası bir geçiş söz konusu. Hafızoğlu, geçmiş ile bugünü birleştirdiği şarkılarında müzikal yolculuğa çıkarıyor. Sanatçıya festivalde özgün yorumuyla Ceylan Ertem eşlik edecek. Aynı zamanda son dönem caz sahnesinin genç ve yetenekli solisti Bidar da yer alacak. Etkinlik, ücretsiz olarak gerçekleşecek.

(3 Ekim Pazar, 17.00, Müze Gazhane)

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Ramazan Sesler ‘Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi’ feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu

Müzik tarihinde iz bırakan klarnet virtüozu Selim Sesler’in oğlu Ramazan Sesler, ‘Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi’ başlıklı repertuvarıyla sahne alacak. Sanatçı, babasından etkilendiği kadar kendi tarzını oluşturmasıyla da dikkat çekiyor. Sesler, anonim eserlere sıradışı ve özgün yorumlar getiriyor. Kendine ait parçalarda yenilikçi bir performans sergiliyor. Türk ve Batı çalgıları bir arada sahnedeki yerini alıyor. Gecede Ramazan Sesler’e saksofonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu eşlik edecek. (5 Ekim Salı 20.30, Swissotel Sultan Park)

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İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan

İlhan Erşahin’in İstanbul’daki müzisyen arkadaşları Alp Ersönmez, Turgut Alp Bekoğlu, İzzet Kızıl’dan oluşan İstanbul Sessions, festival sahnesinde ritmik bir gece yaşatacak. Erşahin, bu projesinde Türkiye’de etkilendiği sound’u notalara döküyor. Grup, ilk bir araya geldikleri günden bugüne Anadolu’nun melodilerini şarkılarına kattı. Müziklerinde Doğu ve Batı’nın ruhunu kesiştirdiler. Grup, 2020’de yayımlanan ‘Bir Zamanlar Şimdi’ albümünün ilk canlı performanslarından birini festival sahnesinde gerçekleştirecek. Gruba, usta müzisyen Arto Tunçboyacıyan da eşlik edecek. (7 Ekim Perşembe 20.30, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi)

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Da Poet & Barış Demirel

Da Poet ve Barış Demirel, birlikte birçok doğaçlama ilerleyen konsere imza attı. Şimdi caz sahnesinde ilk EP’leri ‘DPBD’nin de şarkılarını kutlayacaklar. Demirel’in trompetinin ritmine Da Poet’in sözleri eşlik edecek. Hip hop, funk ve saykedelik türdeki şarkıları festival izleyicisini eğlendirecek. Beatmaker MC Da Poet, tek kişilik koca bir orkestra gibi sahnede. Barış Demirel’in trompet çalış tarzı ise bir sonraki sesi merak ettiren cinsten. Bu ikili bir araya geldiğinde ise ortaya yüksek bir enerji çıkıyor. Demirel, canlı performanslarında trompetine ara verip vokal de yapmayı tercih ediyor. (10 Ekim Pazar 19.00, Callinghouse)

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Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün ‘Kadınlar Matinesi’ feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik

Mehmet Uluğ anısına özel programı bu yıl piyanist Selen Gülün hazırladı. Gülün, ‘Kadınlar Matinesi’ projesinde, sahnesinde Çağıl Kaya, Jülide Özçelik ve Özge Fışkın’ı ağırlayacak. Gülün’ün, Donne in Musica Vakfı’nın daveti üzerine Türkiye’den kadın müzisyenlerin son dönem işlerinden derlediği seçki, Roma Donne in Jazz festivalinde İtalyan müzisyenlerle birlikte seslendirildi. Proje, 2017’de aynı adlı albümle dinleyiciyle buluştu. Türkiye’de kendi müziğini yazıp üreten Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Gülün’ün sahnesine konuk olacak. ‘Kadınlar Matinesi’, şimdiye kadar 33 kadın besteci ve şarkı yazarını ağırladı. Ayrıca Kamuran Yalçın, Ezgi Daloğlu, Ceyda Köybaşıoğlu ve Monika Bulanda da sanatçılara eşlik edecek. (10 Ekim Pazar 20.30, Babylon)