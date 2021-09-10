Şehrin caz hali başlıyor

TÜRKİYE’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali bu yıl 1-10 Ekim tarihleri arasında 10 farklı mekânda, Türk Caz sahnesinden 100’ün üzerinde sanatçının birbirinden özel performansına ev sahipliği yapacak.

Festivalin açılışı 1 Ekim’de Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve funk, caz, dünya müziğini repertuarında birleştiren Defjen Daf Ensemble konseriyle olacak.

ÖZEL PROJELER

Festivalin özel projelerinde Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle yorumlandığı ‘OttoJazz’ Ensemble’da Cenk Erdoğan’a neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek. Ramazan Sesler, Akbank Caz Festivali katılımcılarını saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu’nun eşlik ettiği, ‘Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi’ projesiyle ince makamlardan Trakya-Balkan ritimlerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

Selen Gülün, kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan ‘Kadınlar Matinesi’ projesini, Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek özel gecede, Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyacak. Selen Gülün’e Çağıl Kaya ve Özge Fışkın’la birlikte ilk kez Jülide Özçelik eşlik edecek.

Güç Başar Gülle, İlhan Erşahin, Arto Tunçboyacıyan, Da Poet, Barış Demirel, Kamufle & Lara Di Lara, Okay Temiz, Baki Duyarlar, Şennur Dinleyen, Tolga Karaslan, Ediz Hafızoğlu ve Ceylan Ertem festivalde farklı projelerle seyirci karşısında olacaklar.

Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova’ya bu yıl Galataport İstanbul Paket Postanesi ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park eşlik ediyor.



Bilgi için: www.akbanksanat.com