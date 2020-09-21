Şehir Tiyatroları’ndan ‘minimal’ sezon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon repertuvarı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen törenle açıklandı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı salgının başladığı şubat ayından bugüne kadar, ‘Sokakta Sanat Var’, ‘İstanbul’da Bir Sokak Kabaresi’ gibi isimlerle parklarda, meydanlarda kurulan sahnelerde 487 oyunun sergilendiğini, yaklaşık 50 bin izleyiciye ulaşıldığını ve tiyatro emekçilerine doğrudan toplamda 1 milyon 896 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

ÖZEL TİYATROLAR DA ŞT SAHNESİNDE

Bu sezon 16 oyunun prömiyer yapacağı Şehir Tiyatroları’nda bir ilk gerçekleşecek ve özel tiyatrolar Şehir Tiyatroları sahnesinde oyunlarını seyirciyle buluşturacak. Muratlı, “106 yıllık bir kurum olan Darülbedayi, böylesi zor bir dönemde özel sektörde faaliyet gösteren tiyatrolara kapısını açıyor. Ekim ayında sahnelerimizde 40 yetişkin, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 özel tiyatro oyun sahneleyecek. Genel durum izlenerek kasım ayında da aynı şekilde, özel tiyatrolara Şehir Tiyatroları sahnelerimizde yer vermeyi düşünüyoruz” dedi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen ise yerli yazarlara çok ihtiyacımız olduğunu, bu sezon sahnelenecek oyunların üçte ikisini yerli yazarlardan seçtiklerini belirtti. Ergen pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan, geçen sezon başvuruları alınan ‘Şehir Yazarlarını Arıyor’ projesinin bu yıl devam edeceğini, 1500 yazar adayının başvuru yaptığını, 150 yazarın seçilerek çalışmalara hız verileceğini söyledi. Mehmet Ergen, bunun yanında Şehir Tiyatroları’nın olduğu her semtte bir gençlik tiyatrosu açılacağını duyurdu.





AZ KADROLU OYUNLAR...

‘Sezon Minimal’de sahnelenecek eserler, daha az kadroyla temsil edilebilecek eserler arasından seçildi. Sanatçı ve teknik ekibin sağlığı için, Şehir Tiyatroları sahnelerinde daha az sayıda temsil yer alacak. Kazanılan zaman ve mekân olanaklarıyla özel tiyatroların oyunlarına yer verilecek.

Oyunların süreleriyse 60-70 dakikayı aşmayacak şekilde tek perde olarak belirlendi.

29 Eylül’de başlayacak yeni sezon repertuvarında ‘Antigone’, ‘İfigenya’, ‘Veba’, ‘Zehir’, ‘Kahvaltıya Kalsana’, ‘Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi’, ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’, ‘Herkes Sihirbaz Olacak’, ‘Kutlama’, ‘Kısraklı Kadın’, ‘Geçit’, ‘Öldün, Duydun mu?’, ‘Yaftalı Tabut’, ‘Melek’, ‘Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık’ ve ‘Hayat Der Gülümserim’ adlı oyunlar yer alıyor.

KOLTUKLAR BİR BOŞ BİR DOLU OLACAK

COVID-19 tedbirleri kapsamında salonları yeniden düzenlenen Şehir Tiyatroları sahnelerinde oturma düzeni bir dolu bir boş olacak şekilde yüzde 50 doluluk olacak şekilde planlandı. Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek. Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı. Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak. Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak. Seyirciler kademeli bir şekilde salona giriş yapacak. Oyun sonrası çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak. Oyundan bir gün sonra, seyircilerin ve sanatçı ve teknik ekiptekli görevlilerin kullandıkları alanlarda detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Biletler 22 Eylül’de satışa çıkacak.