Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü’nde evinizde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatrolara ara veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için 27 Mart Cuma ve 28 Mart Cumartesi günü, ‘perde kapanmıyor’ diyerek iki oyunuyla evlere konuk olmaya hazırlanıyor. Daha önce sahnelenen bir çocuk oyunu ile bir yetişkin oyunu, online olarak seyirciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları, internet sitesinde yayınlanacak oyunları şu açıklamayla duyurdu:

“Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak kültür-sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdeleri kapatmıyoruz. İBB Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, https://kultursanat.istanbul/ adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sağlık ve sanat dolu, günlerde görüşmek dileğiyle.” Müge Yarımbatman/ DHA

Programdaki iki oyunun gün ve saatleri ise şöyle:

27 Mart Cuma günü saat 20.00 - Geç Kalanlar

28 Mart Cumartesi günü saat 14.00 - Pollyanna

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