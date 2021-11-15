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Sefaradlar Amsterdam’da

#Sefarad#Sergi#Yunus Emre Enstitüsü
Sefaradlar Amsterdam’da

Türkiye’nin çok kültürlü yapısını öne çıkaran ve Türk Sefarad sanatçıların eserlerini bir araya getiren ‘Sefarad’ sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde tanıtıldı.

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Farklı kültürel kimliklerin yüzyıllar boyunca ortak bir alanda zengin bir mirası paylaşarak nasıl uyum içinde yaşayabileceği gösteren ‘Sepharad - Çok Kültürlü Bir Mirasın İzleri’ karma sergisi Amsterdam’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde devam ediyor. Eylül ayında açılan serginin tanıtımı perşembe günü Türkiye’den sanatçıların da davet edildiği bir programla gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü sanatçı Terry Katalan’ın yaptığı sergide aralarında Habib Gerez, İzzet Keribar, Bubi, Henri Kandiyoti, Hilda Uzyel, Jak Baruh, Lina Basmacı gibi 33 Türk Sefarad sanatçısının 60 eseri yer alıyor. Katalan, Sefaradların Türk toplumuyla 529 yıldır bir arada yaşadığına dikkati çekerek, “Sergi, Türkiye’deki Sefaradların Türk kültürüyle olan entegrasyonunu gösteriyor. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin kültür mirasıyla ve Sefarad kültürüne dayanan eserleri Amsterdam’da sanatseverlerle buluşturarak farklı grupların kardeşlik içerisinde yaşayabildiğini göstermek istedik” diyor.

Sergide, İstanbul’daki Türk Musevileri Müzesi’nden tarihi belgeler, değerli replikalar, tablolar ve Osmanlı Musevi kıyafetleri çizimleri de yer alıyor.

Sefaradlar Amsterdam’da


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YUNUS EMRE FELSEFESİNE UYGUN BİR SERGİ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, serginin 2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı ilan edilmesiyle daha da büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek Yunus Emre felsefesiyle dünyaya barış, sevgi ve hoşgörü mesajı vermeyi, Türkiye’nin çok kültürlü yapısını göstermeyi amaçladıklarını söylüyor. Ateş “Böyle sergiler sayesinde göçlerin problem olarak konuşulduğu bir çağda geriye dönüp bakıldığında birbirlerini destekleyerek yaşatan milletlerin insanlığa sunduğu katkı ortaya çıkıyor. Sergiyi gelecek yıl da İspanya’da açmayı planlıyoruz” dedi.

Amsterdam ve İstanbul arasında bir kültür köprüsü olmayı hedefleyen sergi, Hollanda’nın kurtuluşunun ve 2. Dünya Savaşı’nın bitişinin 75. yıl dönümünde yapılması planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 sonbaharına ertelenmiş.

Serginin tanıtım programına, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Amsterdam YEE Müdürü Abdullah Akın Altay, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yanı sıra pek çok sanatsever katıldı. Açılışın ardından Karsu ‘Adio kerida’ parçasını çaldı ve seslendirdi. ‘Sefarad’ sergisi, kasım ayının sonuna kadar görülebilecek.

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#Sefarad#Sergi#Yunus Emre Enstitüsü

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