Seçkin kitapların yayıncısı: Ferit Edgü

Ferit Edgü

Ferit Edgü, iki özelliği bir arada barındırıyordu; hem iyi bir yazar hem de iyi bir yayıncıydı. Ada Yayınları’nı kurdu; edebiyat, resim dünyasından kalıcı, önemli kitaplar yayımladı.

Peki yayıncılığa nasıl başladı?

Bodrum’da otururken İlhan Berk ziyaretine gelir, önüne ‘Atlas’ adlı bir şiir dosyası bırakır, “Oku” der.

Ferit Edgü okuduktan sonra İlhan Berk tekrar gelir. İlhan Berk’in “Kim yayımlayacak?” sorusuna şöyle cevap verir Edgü:

“Kimse yayımlamazsa ben yayımlarım.”

Devamını şöyle anlatıyor:

“İstanbul’a döndüğümde gelip ‘Atlas’ dosyasını masama bıraktı. Söz vermiştim bir kere. ‘Atlas’ı ve uzun süre çekmecede duran ‘Kimse’yi yayımladım. Yıl 1976.”

Çok değerli kitaplar yayımladığını bilenler bu girişimin ticari amaçtan çok uzak olduğunu bilir.

Peki neleri yayımladı?

“Türk şiirinden 1950 Kuşağı’nın yazarlarının öyküleri, romanları, daha sonra da sanat kitaplarını çıkardım. Bakkal anlayışıyla iş yapan dağıtımcılar yüzünden 1990’larda yayına son verdim. Yayımladıklarımın hemen hemen tümü dostlarımdı.”

Tahsin Yücel, Orhan Duru, Onat Kutlar, Adnan Özyalçıner, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Nezihe Meriç, Türk edebiyatının hangi döneminde bu kadar genç yazar, birbirine hiç benzemeyen metinler, öyküler, romanlar kaleme almıştı!

Bu anlayışı uygulayan bir yayıncı, elbette birçok yazarın, sanatçının kitabını yayımlayarak iyi bir okur kuşağı yetişmesini sağladı. Aralarında öyle adlar vardı ki, Türk okuru ilk kez onlar hakkında bilgi edindi, kitaplarını okudu.

Hâlâ da o kitaplar aranıyor, okunuyor.

Bu dizide amacım, yayıncılığın sadece bir ticaret olmadığını sergilemek, kitap seçerken, o alanda bilgili bir okuyucu yetiştirmek gerektiğini de anımsatmak. Yayımlanmamış, ihmal edilmiş kitapları sunarak yeni bir okuyucu kitlesi oluşturmak da bu işin bir parçası.

Edebiyat kitaplarının yanı sıra resim ve ressamlar hakkında eserler, sanat tarihi kitapları da Ada tarafından yayımlanınca o alana da ilgi arttı. Sergi gezenler çoğaldı. Sergi gezenler o sanatçıların eserlerini aldı.

Ferit Edgü’nün yazdıp yayımladığı kitapların bazılarını, yayınevinin çizgisini tanıtma açısından sayabilirim.

◊ Abidin Dino

◊ Osman Hamdi – Bilinmeyen Resimleri

◊ Avni Arbaş

◊ Arslan

Ferit Edgü hem iyi bir edebiyatçı hem de resim, sanat dünyasını bilen biri olduğu için bu seçimi doğru yaptı.

Örnek yayıncılardan biridir.