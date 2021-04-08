Seçici yayıncı Necdet Sander

Sander Yayınları’nın sahibi Necdet Sander, kitaba sadece ticari bir gözle bakmayan bir yayıncıydı. Yayınevinde çalışan Teri Galimidi’nin anlattığına göre ticari olarak bastırdığı tek kitap ‘Aşk Hikâyesi’ydi.

Necdet Sander’den İngilizce kitaplar almaya başladığım yer Mısır Apartmanı’nın girişindeki bürosuydu. Sık sık uğrardım. Kendi ülkelerinde bile yasal gerekçelerle basılmayan kitapların özgün baskısı burada satılırdı.

Özellikle Rusya’da yayımlanan kitaplar, pelür kâğıdı inceliğinde basılmış nüshalarıyla onda bulunurdu. Daha sonra Galatasaray’daki, Elmadağ’daki kitap ve yayınevi mekânı da birçok yazarın, şairin uğrak yeriydi.

Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin İnsanları’ kitabı için düzenlenen imza gününde ben de İsmet Bozdağ ile birlikte masadaydım.

Kitabın içi kadar dışına da özen gösteren bir yayıncıydı.

Antoine de Saint Exupéry’nin ‘Küçük Prens’ eserini yazarının orijinal suluboya resimleriyle renkli ve tıpkıbasım olarak Türkçede ilk kez yayımladı.

Yayınevleri idarehaneleri yazarların buluşma, rastlaşma yerleriydi. Kimlerin gelip gittiğinden Emin Nedret İşli, ‘Sahafnâme’ adlı kitabında bahsediyor.

Birkaçını aktaralım:

Rauf Mutluay, Necati Cumalı, Melih Cevdet Anday, Oktay Akbal, Ragıp Sarıca, Dr. Turhan Bozkurt, Azra Erhat, Füruzan, Atıf Yılmaz, Şakir Eczacıbaşı, İsmail Cem, Vedat Türkali

Sander’in yayımladığı kitaplardan bir seçme:

* Gabriel Garcia Marquez’in ünlü yapıtı ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ı Seçkin Selvi’nin çevirisiyle yayımlayarak Latin Amerika edebiyatının tanınmasını sağladı.

* Babası Mithat Sadullah Sander’in ‘Divan Edebiyatı Antolojisi’ adlı çalışması.

* Lord Kinross’un yazdığı ‘Atatürk/Bir Milletin Yeniden Doğuşu’nu Ayhan Tezel’in çevirisiyle yayımladı.

* Dido Sotiriu’dan ‘Benden Selam Söyle Anadolu’ya’

* Haldun Taner’den ‘Günün Adamı’

* Mithat Cemal Kuntay’dan ‘Üç İstanbul’.

Birçok iyi, önemli kitap çıkaran yayınevleri kapanıyor. Bazıları yayıncılık tarihimizde çıkardıkları kitaplarla anılıyorlar. Sanırım kapanışın en önemli nedeni, kurumsallık kazanamamaları.

Kendisini tanıdığım Necdet Sander’in yayımladığı kitaplar da anılarımda ve kitaplığımın raflarında yerini koruyor.







