Şarkı güfteleri ve türküler

Etem Ruhi Öngör

Kitaplığımın bir rafında şarkı güfteleri ile türkü kitapları bulunur. Onları dinlerken onları okumaya başlarım. Zaman zaman da aklıma takılan bir solistin söylediği şarkı ya da bir bestecinin eserini bu kitaplardan izlerim.

Bir bestecinin eserini dinlerken yaşadığı çağı, bestesinin anlamını merak ederim. Ayrıca onun makamını öğrendikten sonra, o bestecinin diğer eserlerini... O makamdaki başka bestecilerin de eserlerine bakarım.

Türkülerin birkaç özelliği vardır; yöresini, bestecisini, söyleyenini, anonim olup olmadığını da bu kaynaklardan öğrenirsiniz.

Bir edebiyat eserinde müzikten, müziğin etkisinden söz edildiğinde orada anlatılanı daha iyi anlamak için bu esere başvurmanız gerekir. En azından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ini okuduğunuzda mutlaka bu kitaplara ihtiyacınız olacaktır. Çünkü ben birçok şehri müziğiyle tanırım.

Aşağıda isimlerini göreceğiniz kitapları hazırlayanların birçoğuyla konuştum. Bazılarının kitaplarını, yayınevi yönetmeniyken yayımladım.

Etem Ruhi Öngör babamın arkadaşıydı, Türk musikisine büyük emek verenlerden biridir. Mustafa Rona ile de Türk musikisi üzerine konuştum. Kitabının ilk baskısı da bende vardır. Kitabı basan Türkiye Yayınevi’nin sahibi Tahsin Demiray da Babıâli’de saygı duyduğum isimlerdendi.

Şerif İçli’nin Beyazıt’taki Şamlı İskender’den notalarını alırdım, onunla da tanıştım. Bestelerini ben de sevgili Selâhattin Hilâv da çok severdik.

Avni Anıl’la da karşılaşmıştık, bir ödülüm için telefonla beni arayıp kutlamıştı.

Cahit Öztelli ile Türk Dil Kurumu kurultaylarında dost olmuştuk, sonra da kitabını, yönettiğim Hürriyet Yayınları’nda basmıştım.

Saygı ve sevgi duyduğum kişilerden biri de İlhan Başgöz’dür. Onun kitabını basmadım ama Hürriyet Gösteri’de yazılarını yayımladım, kitapları üzerine yazdım.



Seçtiğim kitaplar şöyle:

◊ Türk Mûsikîsi Güfteler Antolojisi, Etem Ruhi Üngör

◊ Şarkı Güfteleri (3 cilt), Udî Şerif İçli

◊ 50 Yıllık Türk Mûsikîsi – Bestekârlar, Besteleri ve Güfteleriyle, Mustafa Rona

◊ Güfteler, Avni Anıl & Günbey Zakoğlu

◊ Güftelerimiz – Bir Şarkıdır Yaşamak, A. Mahir Kılıç

◊ Evlerinin Önü – Halk Türküleri, Cahit Öztelli

◊ Türkü, İlhan Başgöz

Kitaplığınızın müzik bölümünü bu kitaplar zenginleştirir, bilerek dinlemenin zevkini hatırlatmaya gerek yok.