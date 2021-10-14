SarayÄ±n â€˜Son KadÄ±nâ€™Ä±nÄ±n hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ yolculuÄŸu

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Biyografi okumanÄ±n en heyecanlÄ± tarafÄ±, hayattaki seÃ§imlerin ve tesadÃ¼flerin Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ koca bir yaÅŸamÄ± izlerken kaderin izini sÃ¼rmek. Tarihi kiÅŸiliklerin biyografileri ise okura ayrÄ± bir tat veriyor, o tarihi figÃ¼rÃ¼n bir insan olarak deneyimini, hatalarÄ±nÄ±, kararlarÄ±nÄ± okurken aynÄ± zamanda tarihsel bir dÃ¶neme de tanÄ±klÄ±k ediliyor. Bu anlamda yazarÄ±n gÃ¶zÃ¼, dili, anlatÄ±mÄ± biyografinin merkezindeki kiÅŸiyle empati kurdukÃ§a bilinen bakÄ±ÅŸlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± bir hikÃ¢yenin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni bir gÃ¶z kazanmÄ±ÅŸ oluyor okur. Åžaziye KarlÄ±klÄ± yeni kitabÄ± â€˜Son KadÄ±nâ€™da sarayÄ±n belki de en merak edilen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan haremin perdesini aralayarak, bir kadÄ±n hikÃ¢yesi Ã¼zerinden OsmanlÄ±â€™nÄ±n son dÃ¶nemini biyografik bir kurguyla okura sunuyor. Yazar, saray duvarlarÄ±ndan iÃ§eri sÃ¼zÃ¼lerek az bilinen haremdeki gÃ¼ndelik hayatÄ± cariyelikten eÅŸliÄŸe terfi eden Nimetâ€™in gÃ¶zÃ¼nden veriyor.

KarlÄ±klÄ±â€™nÄ±n biyografi alanÄ±ndaki ustalÄ±klÄ± ve akÄ±cÄ± dili â€˜Son KadÄ±nâ€™Ä±n sÃ¼rÃ¼kleyici bir roman gibi okunmasÄ±nÄ± saÄŸlarken, okur bir bahÃ§Ä±van kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen ve sÄ±radan bir yaÅŸamÄ± olan Nimetâ€™in saraya uzanan yolculuÄŸuna tanÄ±klÄ±k ediyor. Bu yolculuÄŸun arka planÄ±nda ise OsmanlÄ±â€™nÄ±n iÅŸgal gÃ¼nlerine, Mustafa Kemalâ€™in sahneye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na ve Cumhuriyetâ€™e uzanan sÃ¼reci saraylÄ± bir kadÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden izliyoruz. KarlÄ±klÄ±, â€˜Son KadÄ±nâ€™da Vahdettinâ€™in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve son eÅŸi olan Nevzat Nimetâ€™in yaÅŸamÄ±na odaklanÄ±yor.

Nimetâ€™in Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ haremdeki diÄŸer kadÄ±nlardan ayÄ±ran en Ã¶nemli unsur, hareme giren ilk TÃ¼rk kÃ¶kenli kadÄ±nlardan biri olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra diÄŸer kadÄ±nlara kÄ±yasla daha sessiz, kendi halinde hatta harem kriterlerine gÃ¶re â€˜sÄ±radanâ€™ olmasÄ±. Ama asÄ±l dikkat Ã§eken, iÃ§ten iÃ§e harem dÃ¼zenine ve kadÄ±nlarÄ±n sadece bir erkek iÃ§in yetiÅŸtirilmesine, tÃ¼m yaÅŸamlarÄ±nÄ± buna adamasÄ±nÄ±n adaletsizliÄŸine olan isyanÄ±. Bu sessiz isyan Vahdettinâ€™le nikÃ¢hsÄ±z birlikte olmayacaÄŸÄ± konusunda Ä±srarÄ±nÄ± ateÅŸliyor ve Sultanâ€™Ä±n son eÅŸi olarak evleniyorlar. Ä°nanÃ§lÄ± bir kadÄ±n olan Nimetâ€™in kafasÄ±nÄ± kurcalayan ve nikÃ¢h konusunda bu denli Ä±srarlÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan en temel sorun, nasÄ±l olup da cariyelikle Ä°slamÄ±n baÄŸdaÅŸtÄ±ÄŸÄ±...

Åžaziye KarlÄ±klÄ± bir roman sÃ¼rÃ¼kleyiciliÄŸinde yazdÄ±ÄŸÄ± biyografik eserinde dÃ¶nemi de okura resmetmeyi atlamÄ±yor. Ä°stanbulâ€™un iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸu gÃ¼nlerde Vahdettinâ€™in Ã§evresindeki deÄŸiÅŸim, kaÃ§arak Ä°stanbulâ€™u ve sarayÄ± terk etmesi, San Remo gÃ¼nleri ve o sÄ±rada ilan edilen cumhuriyetle birlikte bir devrin tamamen resmi olarak da kapanmasÄ±nÄ± bugÃ¼nden okuyunca heyecanlÄ± bir film izler gibi bir tat bÄ±rakÄ±yor okurda.

â€˜Son KadÄ±nâ€™ olan Nimetâ€™in adÄ± bir metafor gibi; bir Nevzat oluyor, bir Nimet... Ã–nce Sultan ReÅŸat tarafÄ±ndan huzura kabul edildiÄŸinde kendisine â€˜Nevzatâ€™ ismi veriliyor, bir sÃ¼re herkes tarafÄ±ndan bu isimle bilinirken Vahdettin kendisine â€˜Nimetâ€™ ismiyle seslenmeyi tercih ediyor. TÄ±pkÄ± Nimetâ€™in de kendi iÃ§inde hem sessiz bir kabulleniÅŸle bir taraftan kendi kaderine razÄ± gelmesi hem de iÃ§inde bulunduÄŸu duruma isyan ediyor olmasÄ± gibi.

Vahdettinâ€™in kendisini Nimet olarak benimsemesinin ardÄ±ndan saray gÃ¼nleri kÄ±sa sÃ¼rÃ¼yor. SarayÄ± Ã¶nce Vahdettin terk ediyor, ardÄ±ndan tÃ¼m aile iÃ§in sÃ¼rgÃ¼n gÃ¼nleri baÅŸlÄ±yor. San Remoâ€™da yoklukla geÃ§en tedirgin gÃ¼nler birbirini kovalarken Vahdettinâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ tÃ¼m yaÅŸamÄ± deÄŸiÅŸtiriyor. Nimet, son kadÄ±n olarak Vahdettinâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle birlikte Ã¶nce Ä°stanbulâ€™a dÃ¶nerek derin bir sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼lÃ¼yor, ne saray gÃ¼nlerinden ne orada kurduÄŸu iliÅŸkilerden hiÃ§ sÃ¶z etmiyor. ArdÄ±ndan sembolik olarak Nimetâ€™i Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Kendine Nevzat adÄ±yla yeni ve bambaÅŸka bir hayat kuruyor ve yoluna Nevzat olarak, ruhunda barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iki kadÄ±ndan biriyle devam ediyor.

Åžaziye KarlÄ±klÄ± â€˜Son KadÄ±nâ€™ ile varlÄ±ktan yokluÄŸa, ihtiÅŸamdan mÃ¼tevazÄ±lÄ±ÄŸa ve yeniden bir hayat kurmanÄ±n mÃ¼cadelesine ses veriyor.



SON KADINÂ

Åžaziye KarlÄ±klÄ±

DoÄŸan Kitap, 2021

304 sayfa, 42 TL.