Sanatta kim kimi nasıl etkiledi

Sanatın görsel, yazınsal ve performansa dayalı ifade biçiminin plastik sanatlardaki etkilerini ele alan ‘Etkileşimler’, Edvard Munch, Louise Bourgeois, Bertolt Brecht, Arthur Rimbaud, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçıları; Yerebatan Sarnıcı gibi yapılara ve anime türünde filmlere kadar farklı başlıkları bir araya getiriyor.

14 SANATÇI 15 YAPIT

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide 14 sanatçının 15 çalışması sergileniyor.

‘Etkileşimler’de, Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Hayal İncedoğan, Bengü Karaduman, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Mahmoud Obaidi, Sarkis, Matt Saunders, Şener Özmen ve Thomas Ruff’un yapıtları izleyiciyle buluşuyor. Sergi 30 Eylül 2021’e kadar görülebilir.