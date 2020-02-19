Sanatçılar için yeni mekân: SAHA Studio

Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını artırmayı amaçlayan SAHA Derneği, sanatçılar için yeni bir mekân olacak olan SAHA Studio'yu hizmete açtı.

SAHA Studio davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekânı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor. Sergi, koleksiyon ve atölye ziyaretleri, portfolyo değerlendirmeleri, seminerler ve yurtdışı gezilerle sanatçıların gelişimine katkıda bulunuyor. SAHA Studio, sadece Türkiye’den sanatçıları değil, yurtdışından küratörleri de ağırlayarak araştırmalarına ve İstanbul sanat ortamıyla etkileşimlerine yardımcı oluyor.

SAHA Studio’nun sanatçılara sunduğu olanaklara değinen SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra; “Sanatçıların etkileşim ve üretkenliklerini tetikleyecek esnek bir ortam yaratmaya çalıştık. SAHA Studio’da davet ettiğimiz her sanatçı, sunduğumuz bilgi, birikim, ekip, mekân ve imkândan yararlanırken kendi deneyimlerini de programa kattı. SAHA Studio’nun ilk döneminde asıl kazanımın ortaya çıkan eser ve projeler kadar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada ile geliştirdiğimiz birbirinden öğrenme kültürü olduğuna inanıyorum” dedi.