Sanat sayfiyede

Nadide Akdeniz

Yaz ayları sanat piyasası için rehavet dönemi olarak kabul edilirdi. Büyük şehirlerde faaliyet gösteren galeriler ya temsil ettikleri sanatçıların eserlerinden oluşan bir karma sergi düzenleyip temmuz-ağustos aylarını rölantide geçirirler ya da kapılarını tamamen kapatıp tatile çıkarlardı. Pandemi her şeyde olduğu gibi bu durumu da değiştirdi. ‘Tatil’ kısmı kalmakla birlikte bu yıl inanılmaz bir haraketlilik var galeriler cephesinde. Tatile çıkmadılar ama tatil yörelerine göç ettiler. Özellikle Bodrum’da bu yaz İstanbul’u aratmayacak bir sanat ortamı oluştu. İstanbul’un kimi önemli galerileri Bodrum’da şube açarken, kimi galeriler de temsil ettikleri sanatçıların eserlerini büyük turizm projelerine dahil edip sergiliyor. Bu hareketlilikte hiç kuşkusuz pandeminin de büyük etkisi var: Sanat izleyicisinin ve alıcısının, yani koleksiyonerin pandemi nedeniyle zamanını daha çok sayfiyede geçirmeye başlaması, orada yaşaması... Uzun süre yarı kapalı yarı açık olan galeriler de yeni bir sezonu beklemek yerine takipçisinin peşinden gitmeyi tercih etti. Kısaca bu yaz çok daha sanatla iç içe bir tatil geçirecek sanatseverler. İşte tatil yerlerindeki önemli sanat durakları ve sergilerden bir seçki...

BİR KOLEKSİYONERİN GÜNEYDEKİ EVİ GİBİ

Pilevneli Galeri, bu yaz Bodrum’da iki proje gerçekleştiriyor. İlk projesini Mandarin Bodrum’da yaptıktan sonra şimdi de Kaplankaya Clubhouse’da Almanya’nın önemli galerilerinden Köning işbirliğiyle hazırladığı sergiyi bugün açıyor. İspanyol mimarlar Carlos Ferrater ile Borja Ferrater tarafından tasarlanan mekândaki sergide iki galerinin temsil ettiği Ali Elmacı, Andreas Schmitten, Annette Kelm, Anselm Reyle, Arik Levy, Bjarne Melgaard, Bora Akıncıtürk, Camille Henrot, Daniel Firman, Daniel Knorr, Defne Tesal, Efsun Erkılıç, Erdoğan Zümrütoğlu, Erwin Wurm, Esra Gülmen, Hans Op de Beeck, Jan Fabre, Jeppe Hein, Jeremy Shaw, Johan Creten, Jose Davila, Katharina Grosse, Matthias Weischer, Nevin Aladağ, Norbert Bisky, Refik Anadol, Şener Özmen, Tarık Töre, Tatiana Trouvé, Tayfun Serttaş, Tim Kent gibi sanatçılardan bir seçki yer alıyor: Mekânın mimari özellikleri ve konumu göz önünde bulundurularak hazırlanan sergi, adeta bir koleksiyonerin güneydeki evini andırıyor.

BODRUM’DA ‘YAZ OLİMPİYATLARI’



ArtOn İstanbul, kuruluşunun 10’uncu yılında, Elements Yalıkavak’ta bir yazlık galeri projesine imza attı. ArtOn Bodrum isimli projeyle galeri, yaz boyunca değişerek izleyiciye sunulacak grup sergisi ‘Summer Olympics’in konseptinde mevsimin favori eylemlerinden ilham alıyor. Sergi, yazın ağır sorumlulukları erteleyen doğasına ve insanın dinlenme hakkına övgü niteliğinde bir anlayışla hazırlanmış. Sanatçıların yaz temasını renk, leke ve çizgi üzerinden ele aldığı eserlerle, mekân, yaz içinde yazı yaşatıyor. Serginin küratörü Gökşen Buğra, yazlık galerinin konseptini şöyle açıklıyor: “Gündelik kaygıların azaldığı, dinlenmenin, yemenin, içmenin, hayattan keyif almanın mevsimi, yaz ve elbette bu keyifli eylemlerin içinde sanat da yer almalı diye düşündük.” Mithat Şen, Canan Dağdelen, Ahmet Elhan, Renee Levi, Burcu Erden, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Ahmet Çerkez, Ilgın Seymen, Onur Mansız, Erman Özbaşaran, Oddviz, Evren Sungur, Sencer Vardarman, Işıl Kapu, Uğur Daştan, Melike, Ülgen Semerci’nin yer aldığı sergi 28 Ağustos’a kadar görülebilir.

‘FLORA’NIN BÜYÜSÜ’

Bodrum dışında sanatı tatilin vazgeçilmezi olarak sunan mekânların başında İzmir Menderes’teki Kesre Koyu’nda bulunan Club Marvy geliyor. Döne Otyam’ın sanat yönetimindeki Atelier Marvy, bu yaz Can Yücel’in unutulmaz şiirinden ilhamla ‘Yeşilmişik’ başlıklı sergiyle açılmıştı. Atelier Marvy’nin 31 Temmuz’a dek sürecek yeni sergisi ise Nadide Akdeniz’in ‘Flora’nın Büyüsü’. Serginin küratörü Derya Yücel, “Doğa ve insanın, organik ve suni dünyanın, gerçeklik ve kurgunun çarpıştığı sahneler yaratan Akdeniz ‘Flora’nın Büyüsü’ ile düşsel yeşil evrenini bir kez daha izleyiciye açmaktadır” diyor. Atelier Marvy, çevre konularına odaklanan konseptiyle de ayrı bir yerde duruyor.

25’İNCİ YAZ SERGİSİ



Mine Sanat Galerisi’nin yıllardır bir ilke altında gerçekleştirdiği ‘Çağdaş Sanat Yaz Sergileri’nin 25’inci edisyonu, galerinin Bodrum Yalıkavak mekânında açıldı. 5 Ağustos’a kadar devam edecek sergide, Halil Akdeniz, Nadide Akdeniz, Ahu Akkan, Gülçin Aksoy, Zeki Arslan, Mustafa Ata, Tomur Atagök, İrfan Aydın, Nazan Azeri, Şadan Bezeyiş, Beyza Boynudelik, Tülay Tura Börtecene, Bubu, Zahit Büyükişliyen, Sabahat Çıkıntaş, Bülent Çınar, Adnan Çoker, Tanju Demirci, Sadi Diren, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Berna Erkün, Dagmar Göğün, Gül Ilgaz, Ergin İnan, Serhat Kiraz, Bahar Kocaman, Zühtü Müridoğlu, Zekai Ormancı, H. Avni Öztopçu, Neslihan Pala, Seçkin Pirim, Neriman Polat, Esra Sağlık, Yusuf Taktak, Güngör Taner, Cansu Tanpolat, Erkan Yaprakkıran ve Şenol Yorozlu’nun eserleri görülebilir.

‘KUTSAL AĞAÇLAR’IN GÖLGESİNDE



Yeni nesil kütüphane olarak yola çıkan ve zamanla konserlerin, sahne performanslarının gerçekleştiği bir kültür-sanat alanına dönüşen Zai Bodrum’un yeni galeri mekânı Art Zai’nin açılış sergisi Ahmet Güneştekin’in ‘Kutsal Ağaçlar’ı. Sanatçının bronz heykelleri, geçmiş uygulamaların dışında kalarak yaptığı seramik işleri ve mitolojik öğeleri, optik yanılsamaları yaratan yarıkürelerinin yer aldığı sergi 28 Temmuz’a kadar açık olacak.

URLA’DA ZENGİN BİR AVRUPA MÜZESİ



Türkiye’nin en önemli koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen Arkas Koleksiyonu’na bütüncül bir bakış açısı sunan Arkas Sanat Urla, sanatseverleri antik dönem mimarisinden izler eşliğinde bir sanat yolculuğuna çıkarıyor. İki kattan oluşan Arkas Sanat Urla’nın zemin katında, 19. yüzyıl sonu - 20. yüzyıl başı Avrupa resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserleri, üst katta ise 16-17. yüzyıl Avrupa hanedanlarına ait, işlevselliklerinin yanı sıra birer sanat eseri niteliğine sahip zırh, miğfer ve silah koleksiyonu, Rönesans döneminden duvar halıları ve 17. yüzyıla ait Anadolu halıları sergileniyor. Sergi, antik dönem tapınaklarından mermer replikalar ve Roma imparatorlarının mermer büstlerine ait bir seçkiyle sona eriyor. Avrupa’da pek çok müzede bulamayacağınız zenginlikte eseri bir arada görebilirsiniz. (0232) 761 04 80 telefondan randevu almak gerekiyor. Detaylı bilgi için www.arkassanaturla.com’u ziyaret edebilirsiniz.