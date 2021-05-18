Sanat Kursları Dayanışma Platformu’ndan çağrı: Kurslar açılsın

Açıklamada, Türkiye genelinde 10 binin üzerinde çalışanı olan binlerce özel sanat kursu olduğuna vurgu yapılarak, “2020 yılı mart ayının ikinci yarısından itibaren başlayan pandemi önlemleri kapsamında, kurumlarımızın tüm kısıtlamalara dahil olması nedeniyle çalışanlarımız ekonomik, öğrencilerimiz ise psikolojik açıdan mağdur olmuştur.

‘BİRÇOK YER KAPANDI’

Yapılan desteklerin yetersizliği ve bu desteklerden tüm kurumların faydalanamaması sebebiyle birçok kurum kapılarını kapatmış ve birçoğu da kapanma aşamasına gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile çalışma ruhsatı alan kurumlarımızda ivedilikle ve koşullara uyulması şartıyla birebir yüz yüze eğitimlerimize devam etmek istiyoruz. Sanat kurumlarımızın açılması pek çok meslektaşımızın iflasını önleyecek ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltacaktır” denildi.