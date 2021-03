Sanat koca bir dünya

Arın, Can, Mina, Mete, Rojda, Arda, Leyla ve küçük Leda; her birinin anne veya babası sanatçı. Kimi fotoğraf sanatçısı, kimi ressam, kimi heykeltıraş. Aralarında performans sanatçısı, kitap çizeri, sanat uzmanı da var, enstalasyon yapan da. Çocuklarına uğraştıkları sanat dalını tanıtıyor, yaratım süreçlerinden bahsediyorlar. Peki çocuklar ne mi yapıyor?

Kertu Sillaste’nin yazıp resimlediği ‘Herkesin Tarzı Başka, İşte Sanat Burada’nın sırrı bu noktada çıkıyor ortaya. Kitabın derdi çocuklara tek tek adı geçen sanat dallarını ezberletmek, detaylarını öğretmek değil. Hangi sanatın nasıl yapıldığı, insanda ne gibi duygular uyandırabileceği üzerinden örneklerle gidilerek gerisi çocukların düş gücüne bırakılıyor.

Arın soyut resim yapan babası gibi başı sonu olmayan ve yaşadığı duyguları yansıtan resimler yapıyor. Mademki “her türlü malzemeden heykel yapılabilir” diyor Can’ın babası, o da çöp kutusu, plastik ördeği, oyuncak ayısı ve cam bir kâseden oluşan kendi eserini yaratıyor. Mete, yerleştirme sanatçısı babasından öğrendiklerini uygulayarak dilediği gibi yerleştiriyor odasını; kitaplar yerlerde geziyor ama olsun. Rojda bütün kitaplarını resimli kitaba dönüştürüyor, Leyla ve Leda çığlıklar atarak performans sergiliyorlar. Kim bütün bu çocukların heyecan ve neşe içinde yaptıklarının sanat olmadığını iddia edebilir ki? Sonuçta herkes sanatçılara, sanatçılarsa çocukların hayal gücüne hayran.

HERKESİN TARZI BAŞKA

İŞTE SANAT BURADA

Kertu Sillaste

Çeviren: Öykü Yalçınkaya

Arden Yayınları, 2021

36 sayfa, 30 TL.



















GEMİLERDEN BİLE BÜYÜK FİLLER, AVUÇ İÇİ KADAR DENİZATLARI...



Kapak tasarımı ve dev boyutuyla insanı çarpan ‘Devasa Hayvanların Büyük Kitabı’ bir kanguru gibi kucağından ‘Minik Hayvanların Küçük Kitabı’nı çıkararak ilk bakışta yarattığı heyecanı ikiye katlıyor. Biri devasa, diğeri bir çocuğun avuç içini geçmeyecek kadar minik iki kitaplık set, boyutlarıyla şaşırtan hayvanların sıradışı özellikleriyle tanıştırıyor okurlarını. Francesca Cosanti’nin her sayfada yeniden büyüleyen, göz alıcı çizimleri eşliğinde ormanların ve okyanusların derinliklerine dalıyor, bataklık kenarlarında geziniyor, kırlara, dağlara, gökyüzünün enginliklerine uzanıyoruz.

İlk kitapta dünyanın en uzun dil rekorunu da elinde tutan dev bir mavi balina karşılıyor bizleri. Kimisi apartmanlardan, ağaçlardan ve hatta gemilerden bile büyük filler, bizonlar, timsahlar, goriller, kuşlar, gergedanlar kitabın diğer sakinleri. Devasa boyutlu resimlere merakımızı tetikleyen, sıradışı ve üzerine farklı araştırmalar yapmaktan kendimizi alamayacağımız bilgiler eşlik ediyor. Her sayfada bir köşeye iliştirilmiş gelincik çiçeği ise hayvanların boyutlarını daha iyi algılamamızı sağlıyor.

Gelelim minik kitapçığa; yanlarında gelincik çiçeğinin bile ağaç gibi kaldığı kelebek yarasalar, meyve sinekleri, altın kurbağalar, cüce ipek maymunları ve daha niceleri bu kitabın içinde. Bağlı yaşadığı yelpaze mercanının dalı gibi görünen 16 mm’lik cüce denizatı gibi hayret verici, şeffaf yüzeyinden kalbinin atışı bile görülebilen supireleri kadar hayranlık uyandırıcı.



DEVASA HAYVANLARIN BÜYÜK KİTABI/



MİNİK HAYVANLARIN KÜÇÜK KİTABI

Cristina Banfi

Resimleyen: Francesca Cosanti Çeviren: Emre Can Petek

Ketebe Yayınları, 2021

80 sayfa, 130 TL.