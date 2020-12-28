Sanat evine dönüyor

Bir yıldır kapsamlı restorasyon çalışmaları nedeni ile kapılarını sanatseverlere kapatan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılacağı törenle yeniden ziyarete açılıyor. Ziyaretçiler, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ile tekrar kapılarını açacak olan müzede, Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar resim sanatının önde gelen isimlerinin 240 başyapıt eserini görme imkanına sahip olacaklar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 Aralık ayında 1’inci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en görkemli yapılarından biri olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi binası ve eserlerine ilişkin kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattı. Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesiyle 1927-1930 yılları arasında Türk Ocakları Genel Merkezi olarak inşa edilen yapının deprem güçlendirmesi yapılarak, binanın özgün detayları geleneksel restorasyon teknikleriyle korundu. Kapsamlı envanter çalışmasıyla müze koleksiyonundaki eserlerin detaylı bilgileri dijitalize edilerek kayda alındı. Kondisyon analizleri yapılan eserlerin bir kısmı restore edildi ve çerçeveleri yenilendi. Restorasyon çalışmaları kapsamında; eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı.

OSMAN HAMDİ’DEN EYÜBOĞLU’NA

Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüvenini muhafaza eden milli bir hazine olan müzenin teşhiri de yenilendi. Yeni teşhirin küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray yaptı. Ziyaretçiler, aralarında Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar resim sanatının önde gelen isimlerinin 240 eserini ‘Başyapıtlar’ konseptiyle görme imkanına sahip olacaklar.

KONSER SALONU DA YENİLENDİ

Müzenin, çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir yönetim biçimiyle, etkin ve aktif şekilde gerçek bir kültür-sanat merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, ilk opera gösterisi ve ilk tiyatro oyununun sahnelendiği bir kültür merkezi olan müze, 400 kişilik görkemli konser salonunda sanatseverlerin merakla takip edeceği programlara ev sahipliği yapacak.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Açılış programı kapsamında, müzenin konser salonunda Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yılını anma münasebetiyle düzenlenecek konserde Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecek. Atatürk’ün her programda ısrarla istediği ve çok sevdiği eserlerden; Kemanî Tatyos Efendi’nin Hicazkâr makamındaki eseri ‘Mâni Oluyor Hâlimi Takrîre Hicâbım’ ve yine çok sevdiği Rumeli’nden ‘Bülbülüm Altın Kafeste’ eseri seslendirilecek. Ayrıca 101 yıl önce Atatürk’ü karşılayan ‘Seğmenler’in anısına Atamız’ın çok sevdiği ‘Karaşar Zeybeği’ icrâ edilecek.

'SİLAH TACİRİ' DE GENÇ KIZ PORTRESİ' DE MÜZEDE

Müze binası, 1976’da Millî Eğitim Bakanlığı’ndan dört değerli tabloyla, Osman Hamdi Bey’in ‘Silah Taciri’, V. Vereshchagin’in ‘Timur’un Mezarı Başında’, Zonaro’nun ‘Genç Kız Portresi’, Emel Cimcoz’un (Korutürk) ‘Türk Çocuğunun Atatürk’e Şükranı’, isimli eserler ile birlikte teslim alındı. Bu eserler müze koleksiyonunun ilk parçaları olarak kayda geçirildi. Bugün, envanterindeki 3 bin 629 adet eser ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Türk resim sanatının en önemli koleksiyonlarından birini barındırıyor. Müzenin koleksiyonu; resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı ve fotoğraftan oluşuyor.