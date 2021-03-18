2004 yılından bu yana Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Giz’li Atölye, birbirimize temas

etmekten kaçındığımız pandemi döneminde, sanat eserleri aracılığıyla temas ağı geliştirmek için

çevrimiçi bir sergi projesi başlatıyor. 'Temas Sergi' başlıklı proje, dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu

yaparak katılımcıların işlerini bağışlaması ve işlerin yine bağış karşılığında satışa sunulması şeklinde

gerçekleşecek.

Bağışların yönleneceği adres Derin Yoksulluk Ağı ve KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) olacak. Giz’li Atölye Kolektifi’nin ilk etapta kendi üretimleriyle başlattığı ve koordinasyonunu üstlendiği serginin çıkış noktasını toplum sağlığı için büyük risk altında hizmet eden sağlıkçıların pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar, kayıplar ve tükenmişlik hissine karşı verdikleri mücadele oluşturuyor. Karantina, yalnızlık, tecrit, el, dokunmak, görünürlük, emek, temas, temassızlık ve dayanışma kavramları altında buluşan projeye davet edilerek veya açık çağrı yoluyla dahil olacak olan sanatçı ve tasarımcıların işleri, projeye özel olarak düzenlenen web sitesinde 31 Mayıs'a dek sergilenecek.







Açık çağrı yoluyla katılım ve projeye dair detaylı bilgi için: www.temassergi.com, www.gizliatolye.com