Sanat eseri maskeler

İnoliva İlaç ve Sanat Seninle Derneği’nin pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçıları desteklemek için başlattıkları projede, firmanın yeni piyasaya çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde Eda Çığırlı, Mehmet Ali Yıldız, Joel Menemşe ve Mehmet Yıldırım’ın eserleri kullanıldı. Sergiye gelen izleyiciler, genç sanatçıların eserlerinin olduğu 20 maskeyi gördüler. Inolia İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, şirket olarak bu şekilde bir kurumsal sosyal projede yer almaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını söyleyerek “Genç sanatçılardan, eserlerinin orijinallerini ve telif haklarını alarak maskelerin üzerinde uyguladık. Bu yolla maskeleri görüntü olarak hem çok şık hale getirdik hem de sanata destek sağlamış olduk” dedi.

Projenin mimarlarından ayrıca dernek yönetim kurulu üyesi Ayça Okay ise derneğin ana misyonu olan Türkiye’de çağdaş sanatın geleceği olan genç sanatçıların eğitim ve gelişimi için 2021 yılını da kapsayacak yeni sanat projelerinin geleceğinin altını çizdi.