Sanal fuara 100 bin ziyaretçi

Virtuaıl Contemporary Istanbul, 19 günde 100 binin üzerinde ziyaret edildi ve 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Fuarda bir eser 480 bin dolar fiyatla yurtdışından bir alıcı bulurken fuar süresince sergilenen 1800 eserin de yüzde 36’sı satıldı.

Akbank ana sponsorluğunda 19 Aralık-20 Aralık tarihlerindeki ön izleme ile başlayan Virtual Contemporary Istanbul, 6 Ocak akşamı sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen Virtual Contemporary Istanbul’a 13 yabancı ve 24 yerli olmak üzere 37 galeri ve 13 inisiyatif katıldı. Fuarda 560 sanatçının toplam 1800 eseri sergilendi. 8’inci kez düzenlenen Plugin’de ise 17 sanatçı 17 eser ile yer aldı.

Contemporary Istanbul’un aralık ayında yapılması planlanan 15’nci edisyonu, COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan kararlardan dolayı 27 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasına ötelenmiş, sanal fuar ise 19 Aralık 2020 – 6 Ocak 2021 tarihleri arasında virtual.contemporaryistanbul.com platformu üzerinden gerçekleştirilmişti.