Sanal bir yaz gecesi rüyası

Pandemi sürecinde tüm dünyada perde kapatan tiyatroların bir kısmı eserlerini canlı yayınla ya da kayıt üzerinden seyirciye ekran aracılığıyla ulaştırıyor. Royal Shakespeare Company ise bir adım daha ileri giderek seyirciyi evinden, bu romantik komedi oyununun geçtiği ormanın ‘sanal’ bir versiyonuna dahil edecek. Oyuncular, üzerlerine yerleştirilecek hareket sensörleriyle hem etraflarıyla hem de evlerindeki seyirciyle etkileşime geçebilecek.



12-20 Mart arasında izlenebilecek olan performansa 10 pound’luk biletle katılacak olan seyirci oyunun interaktif parçası olabilecek, sanal gerçeklik teknolojisine dahil olmak istemeyen seyirci ise performansı ücretsiz izleyebilecek.