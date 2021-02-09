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Kitap Sanat
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sanal bir yaz gecesi rüyası

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Sanal bir yaz gecesi rüyası
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İngiliz tiyatrosunun önde gelen topluluklarından Royal Shakespeare Company, Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ adlı oyununu sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak, dijital ortamda seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Pandemi sürecinde tüm dünyada perde kapatan tiyatroların bir kısmı eserlerini canlı yayınla ya da kayıt üzerinden seyirciye ekran aracılığıyla ulaştırıyor. Royal Shakespeare Company ise bir adım daha ileri giderek seyirciyi evinden, bu romantik komedi oyununun geçtiği ormanın ‘sanal’ bir versiyonuna dahil edecek. Oyuncular, üzerlerine yerleştirilecek hareket sensörleriyle hem etraflarıyla hem de evlerindeki seyirciyle etkileşime geçebilecek.

12-20 Mart arasında izlenebilecek olan performansa 10 pound’luk biletle katılacak olan seyirci oyunun interaktif parçası olabilecek, sanal gerçeklik teknolojisine dahil olmak istemeyen seyirci ise performansı ücretsiz izleyebilecek.

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