‘Şaman İzleri’ Kuruçeşme Hamam Arts Hub’da

Şamanizm, tüm yönleriyle Kuruçeşme Hamam Arts Hub’da açılan ‘Şaman İzleri’ sergisinde sanatseverleri geçmişten bugüne taşıyor. Sabiha Tansuğ’a ithaf edilen sergiye Hüsamettin Koçan, Tomur Atagök, Fevzi Karakoç, Hale İrtem, Murat İrtem, Selçuk Fergökçe, Nesim Saydın, Nigar Bilgen, Hayri Emrah Elpaş, Akagu Cenk Sertdemir, Ahmet Özçetin, Serap Başol ve Yuko Sönmez gibi sanatçılar katkıda bulundu. Kadın Kültür Platformu’nun yapımcılığını üstlendiği serginin küratörlüğünü Denizhan Özer yapıyor. Sergilenecek koleksiyon parçaları ve yeni üretilen yapıtlara ilave olarak sergi süresince şaman kültürü ve yaşam biçimiyle ilgili söyleşiler, müzik dinletileri, performanslar ve film gösterimleri de olacak. Sergi kapsamında sergi küratörü ve farklı yazarların katkılarıyla bir kitap da hazırlanıp yayınlanacak. Sergilenecek koleksiyon parçaları ve yeni üretilen yapıtlara ilave olarak sergi süresince şaman kültürü ve yaşam biçimiyle ilgili söyleşiler, müzik dinletileri, performanslar ve film gösterimleri de olacak. Şamanizmi ‘kadın, doğa, sağlık’ üçlemesiyle irdeleyecek olan ‘Şaman İzleri’ sergisi 5 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.