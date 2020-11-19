Şakir Eczacıbaşı’nı anarak...

Şakir Eczacıbaşı

Onun isteğiyle yaptığımız, bir tür antoloji niteliğinde bir kitap: Beyoğlu Belediyesi’nin kuruluşunun 150’nci yılı nedeniyle, Şakir Eczacıbaşı’nın yazı seçimindeki katkılarıyla hazırladığımız ‘Beyoğlu’ndan Esintiler’. Desenleri de Tan Oral yapmıştı.

Kitabı tanıtmak üzere Beyoğlu’ndaki Belediye Galerisi’nde bir tören yapıldı. Tanıtıma zamanın Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve usta fotoğrafçı Ara Güler de katılmıştı. Gerçekten de Beyoğlu üzerine yazılanlardan yapılan özenli bir seçkiydi.



KÜLTÜR GİRİŞİMİ’NİN KİTAPLARI

Gene Şakir Eczacıbaşı’nın girişimiyle ‘Kültür Girişimi’ adlı bir grup kuruldu. Belli zamanlarda toplanır, fikir alışverişinde bulunurduk. Ayrıca belli temalar üzerine açık oturumlar da düzenlendi ve bunlar kitaplaştı. Bana telefon eden de rahmetli İsmail Cem’di. “Böyle bir girişim kuruyoruz, sen de bize katılır mısın?” dedi, ben de “Evet” yanıtını verip Şakir Eczacıbaşı’nın evine gittim. Emre Kongar da oradaydı.

Girişimde kimler vardı?

* İsmail Cem

* Emre Kongar

* Ufuk Esin

* Nilüfer Göle

* Bozkurt Güvenç

* Talât S. Halman

* Hüsrev Hatemi

* Ekmeleddin İhsanoğlu

* İonna Kuçuradi

* Metin Sözen

* Hıfzı Topuz

* Stefanos Yerasimos

* Tahsin Yücel

Amaç birtakım kültürel sorunları tartışmak, onlar üzerine düşüncelerimizi belirtmekti. Düzenlenen sempozyumlara, siyaset, bilim, edebiyat dünyasından yazarlar, uzmanlar, akademisyenler katıldı.

Kitaplığıma baktığımda Kültür Girişimi olarak düzenlediğimiz sempozyumların sonucunda ortaya çıkan kitaplardan bugün de yararlanabileceğimize kanaat getirdim.

* Türkiye’de Kültür Politikaları

* Kültürel Açıdan Avrupa Birliği’ne Yaklaşım

* Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi

* İstanbul’da Yaşam Kültürü I

* İstanbul’da Yaşam Kültürü II

* Beyoğlu’nun Dünü, Bugünü, Yarını

* Kültürlerarası Diyalog

Hiç kuşkusuz bu kitaplar alanlarında çoksesliliği sergileyen çalışmalar.

Kültür dünyamızın kıymetli insanı ve dostum Şakir Eczacıbaşı aramızdan ayrılalı 10 sene oluyor. Kendisini sevgiyle anıyorum.