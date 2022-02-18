Sakin ol, kraliÃ§e yaÅŸÄ±yor

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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde (6 Åžubat) tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70â€™inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan KraliÃ§e Elizabeth en ikonik figÃ¼rlerden biri olarak vÃ¢risini aÃ§Ä±kladÄ± ve Ã¼stÃ¼ndeki merakÄ± hiÃ§ eksiltmeden, yakÄ±n zamanda 96â€™ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanÄ±yor. Prens Charlesâ€™a ne zaman sÄ±ra geleceÄŸi bilinmese de KraliÃ§e, BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™nÄ±n en hareketli yÄ±llarÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ ismi oldu. HakkÄ±nda yazÄ±lan onlarca biyografiye, araÅŸtÄ±rmaya, magazin haberlerinden akademik makalelere kadar yazÄ±nsal alanÄ±n daima merakÄ±nÄ± celp etti. Netflix, magazin merakÄ±nÄ± aÅŸan bu kÃ¼resel Ã§aptaki ilgiye kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve kraliyet ailesinin tarihini -odaÄŸa kraliÃ§eyi alarak- Peter Morganâ€™Ä±n kaleminden, soluksuz takip edilen bir diziye (The Crown) dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. OyunculuklarÄ±n kurguyu aÅŸan gerÃ§ekliÄŸi ilgiyi artÄ±rÄ±rken dizi, senaryosunun incelikle Ã¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ detaylarÄ±yla seyirciyi ilk bÃ¶lÃ¼mlerden yakaladÄ±.

â€˜The Crownâ€™, bu dizinin kitabÄ±. Dizi bÃ¶lÃ¼mlerinden alÄ±ntÄ±lara da yer veren, ilgiyle izlenen karakterlerin ayrÄ± ayrÄ± ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve sahnelerden akÄ±llarda kalan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin kayda geÃ§tiÄŸi titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma... Kraliyet ailesinin biyografisini de kaleme alan Robert Laceyâ€™nin yazdÄ±ÄŸÄ± â€˜The Crownâ€™ Buckingham SarayÄ±â€™nda 1947â€™de baÅŸlÄ±yor, Elizabeth tahta Ã§Ä±kmadan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce... Sessiz, kendi halinde, hatta sÄ±radan genÃ§ bir kadÄ±nÄ±n, Ã¼lkenin hÃ¼kÃ¼mranlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¼rÃ¼yen yolculuÄŸuna tanÄ±klÄ±k ediliyor. â€˜The Crownâ€™ aristokrasiyi ne pahasÄ±na olursa olsun koruma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ altÄ±nda ailenin, aÅŸkÄ±n, Ã§ocukluÄŸun, hayallerin nasÄ±l feda edildiÄŸinin kÄ±sa Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bir taraftan da... Dizinin ilk sezonunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kitap 1947-1955 yÄ±llarÄ±na odaklanÄ±rken, Robert Lacey Ã§Ã¶ken bir yapÄ±nÄ±n el deÄŸiÅŸtirilerek diriliÅŸini bir dizi Ã¶lÃ§eÄŸine sÄ±ÄŸdÄ±rmayÄ± baÅŸaran ekibin de hakkÄ±nÄ± teslim ediyor.

GÃ¶zler Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan ama en Ã§ok merak edilen kraliyet ailesinin hikÃ¢yesinde gizli kalanlar, basÄ±na yansÄ±mayanlar diziyle birlikte aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karken sarayÄ±n perdeleri aralanÄ±yor. Seyirci ve okur saraydan iÃ§eri sÃ¼zÃ¼lÃ¼yor ve senaryonun titizliÄŸiyle neredeyse aileden biri oluyor. Robert Lacey genÃ§ bir kraliÃ§enin yaratÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±, Winston Churchill gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir liderin iktidar mÃ¼cadelesini 10 saatlik dizi senaryosuna ustalÄ±kla sÄ±ÄŸdÄ±rabilme becerisini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±yla, dizinin meraklÄ±sÄ± olanlara okuma zevki de sunuyor. â€˜The Crownâ€™ senaryo kitabÄ± deÄŸil, tamamen dizinin kitabÄ±. Karakterler, sahneler ve aralara serpiÅŸtirilen gerÃ§eklerle kurguyu besleyen, dokÃ¼manter niteliÄŸinde bir Ã§alÄ±ÅŸma. Ã–zellikle ilgili okurlar iÃ§in kitabÄ±n sonunda biyografiden anÄ±ya, araÅŸtÄ±rmalara uzanan referans kaynaklardan oluÅŸan bir okuma listesi de paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. KitabÄ±n sonundaki oyuncu ve teknik ekip listesi; milyonlarca kez izlenmiÅŸ, onlarca Ã¶dÃ¼l almÄ±ÅŸ bir projenin inceliklerini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. GerÃ§ek fotoÄŸraflarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ekimlerden karelere de yer verilmesi Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n arÅŸiv yÃ¶nÃ¼nÃ¼ gÃ¼Ã§lendiriyor. â€˜The Crownâ€™, yapÄ±mÄ±n meraklÄ±larÄ± kadar diziyi hiÃ§ izlememiÅŸ olanlarÄ±n da ilgisini Ã§ekecek bir dil ve anlatÄ±mla kurgunun detaylarÄ±na inmeyi baÅŸarÄ±yor. BÃ¶ylelikle Laceyâ€™nin kaleminden dizide yaratÄ±lan dÃ¼nyanÄ±n ihtiÅŸamÄ±na bir kez daha kapÄ±lÄ±yoruz.

Kraliyet ailesinin Ã§ekiciliÄŸi ve her daim gÃ¼ndemde kalabilme becerisi sanki Robert Laceyâ€™nin bir baÅŸka kurgusu ve Peter Morganâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ senaryonun baÅŸka bir versiyonu gibi...



THE CROWNÂ

2. ELIZABETH, WINSTON CHURCHILL VE

GENÃ‡ BÄ°R KRALÄ°Ã‡ENÄ°N YARATILIÅžI 1947-1955

Robert Lacey

Ã‡eviren: Cesi Mizrahi

DoÄŸan Kitap, 2022

336 sayfa, 89 TL.