Sahne eseri yazma yarışmasında final heyecanı

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda finale kalan ve özel ödüle değer görülen eserler belli oldu. Bu sene 146 eserin başvurduğu yarışmada başvuru kriterlerini karşılayan 133 eser arasından 13'ü finale kalmaya hak kazandı.



Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, gazeteci, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar, Prof. Dr. Metin Balay, yönetmen, oyun yazarı, oyuncu Murat Karasu ve Prof. Dr. Tülin Sağlam'dan oluşan seçici kurulun değerlendirdiği eserler arasından şu oyunlar finale kaldı:

'Adını Sen Koy', 'Ayışığı Uyandırır mı Gökkuşağını?', 'Bir Âlem Pansiyon', 'Geç Kalan Akşam Yemeğinin Hezimeti', 'Hatırlanmaya Değer Şeyler Nasıl Unutulur?', 'Kızlar', 'M. Ali (Bir Varoş Nidası)', 'Nef’i -Gölgelerin Ardından', 'Sait', 'Sandık', 'Siber Bir Ordu Yaratma Rehberi', 'Yakınlık' ve 'Yansıma'.

İlk üçe giren eserler kasım ayı içerisinde açıklanacak.



ÖZEL ÖDÜL İKİ ESERE GİTTİ

Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’nü ise bu yıl iki eser paylaştı. Başvuran 17 oyun arasından 'Ses' ve 'Dil Ağacı' adlı oyunlar Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne değer görüldü.



