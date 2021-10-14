Sahafların kralı Vahan Usta

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Beşiktaş Sahaf Günleri’nde teşekkür plaketi alan 96 yaşındaki sahaf Vahan Usta, 2000’li yıllara kadar Beyoğlu’nda sergi açtı. Tezgâh kurdu, bir dönem Beşiktaş Deniz Müzesi önündeki sahilde de kitapları sergiledi.

Bu sene İBB Sahaf Günleri önce Kadıköy Meydanı’nda (17-26 Eylül), sonra Beşiktaş İskele Meydanı’nda (1-10 Ekim) gerçekleşti. 30’dan fazla sahaf ve ikinci el kitapçının katıldığı bu festivallerde söyleşiler, konserler, müzayedeler, törenler gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde Kültür A.Ş. desteğinde pandeminin ağır koşullarından sıkıntıya uğramış sahaflık sektöründen katılabilen esnaf biraz nefes aldı. Kadıköy’de ve Beşiktaş’ta yaklaşık 10’ar gün süren bu etkinlikte Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy, Üsküdar’dan sahaflar yer aldı. Ayrıca İzmir’den de misafir olarak gelen üç sahaf da bu etkinliklerde bulundu.

Beşiktaş Sahaf Günleri’nin son günlerinde çok özel bir etkinlik gerçekleşti. Sahaflar 96 yaşındaki seyyar sahaf Vahan Kocaoğlu’nu unutmayıp ona bir vefa örneği olarak şükran plaketi sundular.

Vahan (Kocaoğlu) Usta’nın Beyoğlu’nda faal olduğu yıllarda Hasan Coşkun’un sahibi olduğu Ex-Libris Sahaf Yayınları’ndan yayımlanan ‘Hayal Sahaf: Vahan Usta Üzerine Yazılar’ adlı bir kitap vardır. Temmuz 2000’de 1001 adet basılan eser Enis Batur, Oktay Güzeloğlu, Ergun Hiçyılmaz, Sevan Ataoğlu, Şule Alparslan, Ümit Bayazoğlu, Cengiz Kahraman ve Hasan Coşkun’un Vahan Usta üstüne yazdıkları yazılarından oluşur. Savaş Çekiç’in tasarımını yaptığı, Cengiz Uğur’un fotoğrafladığı bu eserin her nüshası numaralıdır. 78 sayfadan oluşan kitap, bir sahaf hakkında basılmış ilk eserdir denilebilir.

Vahan Usta, İstanbul sahaflık tarihi açısından şu anda yaşamakta olan üç büyük ustadan biridir. Diğerleri Sahaflar Çarşısı’nın mezat ustası ve yazma eserler konusunda otorite olan İbrahim Manav ile Süreli Yayınlar, Avrupai kitap kataloglar ve yaptığı çevirilerle Gani Yener’dir. Üç usta da 90’lı yaşlarını idrak etmektedirler.

Beyoğlu’nda, Galatasaray Lisesi’nin duvarına dayalı tezgâhında yıllarca kitapseverlere hizmet etmiş bir sahaf o. Günümüzde yaşayan seyyar sahafların kralı o!

Emin Nedret İşli şöyle aktarıyor: 9 Ekim 2021, sahaflık mesleği adına özel bir gündü. Yaşayan ustalarımızdan seyyar sahafların kralı Vahan Ustamızı (Dikkat! 96 yaşındadır) Beşiktaş Sahaf Günleri’nde misafir ettik. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas Bey’in katılımı ve desteğiyle daha da güzelleşen bu ustaya vefa günümüzde bulunan tüm katılımcılar ile esnaflar toplu fotoğraf çektirdik. Görgün Taner, Kanat Atkaya, Murat Abbas, Raşit Çavaş, Kansu Şarman gibi sahaf dostları hem sahaflara destek vermek hem de Vahan Usta’ya vefa adına bu güzel güne katılarak renk kattılar, büyük bir kadirşinaslık gösterdiler. İlk baskı ve imzalı kitapların müzayedesi sırasında Başkan Ümit Nar’ın yönetiminde teşekkür belgesi verme töreni gerçekleşti. Sahaf dostu Murat Abbas Bey’in teşekkür belgesini bizzat verdiği Vahan Usta adeta bir çocuk gibi mutlu oldu. Tören sonrasında Vahan Usta ile söyleşiler gerçekleştirildi, fotoğraflar çekildi.”