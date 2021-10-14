Sahafların kralı Vahan Usta

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Skandal aşı kararı Ülke ayağa kalktı... Aşı olmaktansa...Skandal aşı kararı! Ülke ayağa kalktı... "Aşı olmaktansa..."#Gigi Becali
Küçük esnafı rahatlatacak yasa TBMMde kabul edildiKüçük esnafı rahatlatacak yasa TBMM'de kabul edildi#Vergi Usul Kanunu
Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Daha da yükselme ihtimali varBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Daha da yükselme ihtimali var#Koronavirüs
Görüntüler tepki çekmişti Dayakçı öğretmen için flaş kararGörüntüler tepki çekmişti! Dayakçı öğretmen için flaş karar#Öğretmen
Kritik toplantı sona erdi Tam bağımsız savunma sanayi vurgusuKritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu#SSİK
Burak Elmas canlı yayında açıkladı Transferde şimdiden anlaştıkBurak Elmas canlı yayında açıkladı! 'Transferde şimdiden anlaştık'#Galatasaray
DSÖden korkutan rapor Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladıDSÖ'den korkutan rapor! Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladı#Dünya Sağlık Örgütü
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Sahili kapladı Görenler telefonuna sarıldıSahili kapladı! Görenler telefonuna sarıldı#Denizanası
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Sahafların kralı Vahan Usta

#Vahan Kocaoğlu#Sahaf#Beşiktai Sahaf Günleri
Sahafların kralı Vahan Usta

Beşiktaş Sahaf Günleri’nde teşekkür plaketi alan Vahan Kocaoğlu, Galatasaray Lisesi’nin duvarına dayalı tezgâhında yıllarca kitapseverlere hizmet etmiş bir sahaftır. Günümüzde yaşayan seyyar sahafların kralıdır!

Haberin Devamı

Beşiktaş Sahaf Günleri’nde teşekkür plaketi alan 96 yaşındaki sahaf Vahan Usta, 2000’li yıllara kadar Beyoğlu’nda sergi açtı. Tezgâh kurdu, bir dönem Beşiktaş Deniz Müzesi önündeki sahilde de kitapları sergiledi.
Bu sene İBB Sahaf Günleri önce Kadıköy Meydanı’nda (17-26 Eylül), sonra Beşiktaş İskele Meydanı’nda (1-10 Ekim) gerçekleşti. 30’dan fazla sahaf ve ikinci el kitapçının katıldığı bu festivallerde söyleşiler, konserler, müzayedeler, törenler gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde Kültür A.Ş. desteğinde pandeminin ağır koşullarından sıkıntıya uğramış sahaflık sektöründen katılabilen esnaf biraz nefes aldı. Kadıköy’de ve Beşiktaş’ta yaklaşık 10’ar gün süren bu etkinlikte Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy, Üsküdar’dan sahaflar yer aldı. Ayrıca İzmir’den de misafir olarak gelen üç sahaf da bu etkinliklerde bulundu.
Beşiktaş Sahaf Günleri’nin son günlerinde çok özel bir etkinlik gerçekleşti. Sahaflar 96 yaşındaki seyyar sahaf Vahan Kocaoğlu’nu unutmayıp ona bir vefa örneği olarak şükran plaketi sundular.
Vahan (Kocaoğlu) Usta’nın Beyoğlu’nda faal olduğu yıllarda Hasan Coşkun’un sahibi olduğu Ex-Libris Sahaf Yayınları’ndan yayımlanan ‘Hayal Sahaf: Vahan Usta Üzerine Yazılar’ adlı bir kitap vardır. Temmuz 2000’de 1001 adet basılan eser Enis Batur, Oktay Güzeloğlu, Ergun Hiçyılmaz, Sevan Ataoğlu, Şule Alparslan, Ümit Bayazoğlu, Cengiz Kahraman ve Hasan Coşkun’un Vahan Usta üstüne yazdıkları yazılarından oluşur. Savaş Çekiç’in tasarımını yaptığı, Cengiz Uğur’un fotoğrafladığı bu eserin her nüshası numaralıdır. 78 sayfadan oluşan kitap, bir sahaf hakkında basılmış ilk eserdir denilebilir.
Vahan Usta, İstanbul sahaflık tarihi açısından şu anda yaşamakta olan üç büyük ustadan biridir. Diğerleri Sahaflar Çarşısı’nın mezat ustası ve yazma eserler konusunda otorite olan İbrahim Manav ile Süreli Yayınlar, Avrupai kitap kataloglar ve yaptığı çevirilerle Gani Yener’dir. Üç usta da 90’lı yaşlarını idrak etmektedirler.
Beyoğlu’nda, Galatasaray Lisesi’nin duvarına dayalı tezgâhında yıllarca kitapseverlere hizmet etmiş bir sahaf o. Günümüzde yaşayan seyyar sahafların kralı o!
Emin Nedret İşli şöyle aktarıyor: 9 Ekim 2021, sahaflık mesleği adına özel bir gündü. Yaşayan ustalarımızdan seyyar sahafların kralı Vahan Ustamızı (Dikkat! 96 yaşındadır) Beşiktaş Sahaf Günleri’nde misafir ettik. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas Bey’in katılımı ve desteğiyle daha da güzelleşen bu ustaya vefa günümüzde bulunan tüm katılımcılar ile esnaflar toplu fotoğraf çektirdik. Görgün Taner, Kanat Atkaya, Murat Abbas, Raşit Çavaş, Kansu Şarman gibi sahaf dostları hem sahaflara destek vermek hem de Vahan Usta’ya vefa adına bu güzel güne katılarak renk kattılar, büyük bir kadirşinaslık gösterdiler. İlk baskı ve imzalı kitapların müzayedesi sırasında Başkan Ümit Nar’ın yönetiminde teşekkür belgesi verme töreni gerçekleşti. Sahaf dostu Murat Abbas Bey’in teşekkür belgesini bizzat verdiği Vahan Usta adeta bir çocuk gibi mutlu oldu. Tören sonrasında Vahan Usta ile söyleşiler gerçekleştirildi, fotoğraflar çekildi.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahan Kocaoğlu#Sahaf#Beşiktai Sahaf Günleri

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!